Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Байер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

«Байер» – «Милан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2024

1 октября 2024, 20:50
Байер
01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Милан
51' В. Бонифаци
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
(К) ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
24
Алеш Гарсия
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
21
Амин Адли
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Байер
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Жануэль Белосян
ЦЗ
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Милан
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
24
Гарсия
7
Вирц
21
Адли
22
Бонифаци
4-3-2-1
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
27
Леау
18
Абрахам
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
21
Адли
25
Паласиос
25
Паласиос
21
Адли
24
Гарсия
8
Андрих
8
Андрих
24
Гарсия
22
Бонифаци
11
Терье
11
Терье
22
Бонифаци
7
Вирц
23
Телла
23
Телла
7
Вирц
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
18
Абрахам
21
Мората
21
Мората
18
Абрахам
Остались в запасе
Байер
Милан
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Байер - Милан
2
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
4
Офсайды
3
0
Количество передач
564
549
Сейвы
5
8
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.72

Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Милана», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Милан»

Байер-Милан смотреть онлайн 1 октября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Милан Байер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+