01.10.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 2 тур
Лига чемпионов, 2 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Байер
Байер
3-3-1-1-2
1
Градецки
12
Тапсоба
4
Та
5
Хинкапе
22
Гримальдо
34
Джака
30
Фримпонг
24
Гарсия
7
Вирц
21
Адли
22
Бонифаци
4-3-2-1
16
Меньян
22
Эмерсон
23
Томори
46
Габбиа
19
Эрнандес
20
Лофтус-Чик
24
Фофана
14
Рейндерс
11
Пулишич
27
Леау
18
Абрахам
22
Гримальдо
24
Белосян
24
Белосян
22
Гримальдо
21
Адли
25
Паласиос
25
Паласиос
21
Адли
24
Гарсия
8
Андрих
8
Андрих
24
Гарсия
22
Бонифаци
11
Терье
11
Терье
22
Бонифаци
7
Вирц
23
Телла
23
Телла
7
Вирц
11
Пулишич
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
18
Абрахам
21
Мората
21
Мората
18
Абрахам
Остались в запасе
Байер
Милан
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
32
Матей Коварж
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
13
Артур
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
7
Йонас Хофманн
ПВ
14
Патрик Шик
ЦФ
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
96
Лоренцо Торриани
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
80
Юнус Муса
ПВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Байер - Милан
2
3
Всего ударов по воротам
16
17
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
15
4
Офсайды
3
0
Количество передач
564
549
Сейвы
5
8
Точность передач %
91
90
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.73
0.72
Смотреть прямую трансляцию матча «Байер» против «Милана», 2-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Байер» – «Милан»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»