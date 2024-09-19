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  • «Монако» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

«Монако» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 сентября 2024

19 сентября 2024, 20:50
Монако
19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
Барселона
17' М. Аклиуш 71' Д. Иленихена
28' Л. Ямаль
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
16
Филипп Кен
ВР
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Ламин Камара
ЦП
11
Магнес Аклиуш
АП
29
Элисс Бен-Сегир
АП
36
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Алекс Бальде
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
5
Пау Кубарси
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
6
Марк Касадо
ОП
8
Педри
ЦП
10
Ламин Ямаль
ПВ
11
Рафинья
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Монако
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
12
Кайо Энрике
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
13
Кристиан Мависса Элеби
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
99
Джордж Иленихена
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Барселона
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
18
Жерар Мартин
ЛЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
31
Ансу Фати
ЛВ
2
Guillermo Fernández
ЦП
20
Пабло Торре
АП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
5
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
3
Бальде
8
Педри
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
18
Минамино
12
Энрике
12
Энрике
18
Минамино
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
8
Камара
10
Головин
10
Головин
8
Камара
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
29
Бен-Сегир
9
Балогун
9
Балогун
29
Бен-Сегир
10
Ямаль
18
Мартин
18
Мартин
10
Ямаль
9
Левандовски
36
Домингес
36
Домингес
9
Левандовски
8
Педри
20
Торре
20
Торре
8
Педри
3
Бальде
31
Фати
31
Фати
3
Бальде
5
Кубарси
9
Торрес
9
Торрес
5
Кубарси
Остались в запасе
Монако
Барселона
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Монако - Барселона
3
1
3
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
0
Нарушения
16
14
Офсайды
6
2
Количество передач
431
339
Сейвы
0
6
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.36

Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Барселоны», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако»«Барселона»

Монако-Барселона смотреть онлайн 19 сентября

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Барселона Монако
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