19.09.2024, четверг, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
Лига чемпионов, 1 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Монако
Монако
4-1-1-3-1
16
Кен
2
Вандерсон
6
Керер
22
Салису
90
Синго
6
Закария
8
Камара
18
Минамино
29
Бен-Сегир
11
Аклиуш
36
Эмболо
3-3-1-2-1
1
тер Стеген
5
Кубарси
26
Мартинес
24
Гарсия
23
Кунде
6
Касадо
3
Бальде
8
Педри
11
Рафинья
10
Ямаль
9
Левандовски
18
Минамино
12
Энрике
12
Энрике
18
Минамино
2
Вандерсон
13
Мависса Элеби
13
Мависса Элеби
2
Вандерсон
8
Камара
10
Головин
10
Головин
8
Камара
36
Эмболо
99
Иленихена
99
Иленихена
36
Эмболо
29
Бен-Сегир
9
Балогун
9
Балогун
29
Бен-Сегир
10
Ямаль
18
Мартин
18
Мартин
10
Ямаль
9
Левандовски
36
Домингес
36
Домингес
9
Левандовски
8
Педри
20
Торре
20
Торре
8
Педри
3
Бальде
31
Фати
31
Фати
3
Бальде
5
Кубарси
9
Торрес
9
Торрес
5
Кубарси
Остались в запасе
Монако
Барселона
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Остались в запасе
21
Янн Льенар
ВР
11
Кассум Уаттара
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
27
Сунгуту Магасса
ЦП
8
Элиот Матацо
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
Остались в запасе
1
Иньяки Пенья
ВР
13
Андер Астралага
ВР
44
Андрес Куэнка
ЦЗ
22
Эктор Форт
ПЗ
2
Guillermo Fernández
ЦП
77
Тони Фернандес
ЦФ
10
Пау Виктор
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Статистика матча Монако - Барселона
3
1
3
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
10
0
Нарушения
16
14
Офсайды
6
2
Количество передач
431
339
Сейвы
0
6
Точность передач %
84
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
14
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.21
0.36
Смотреть прямую трансляцию матча «Монако» против «Барселоны», 1-й тур Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Монако» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»