15.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Аталанта
Аталанта
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
13
Руджери
19
Джимсити
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
3-3-3-1
43
Де Хеа
3
Раньери
3
Бираги
28
Мартинес
20
Додо
8
Мандрагора
8
Госенс
8
Бове
32
Катальди
28
Колпани
9
Кен
13
Руджери
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
13
Руджери
4
Хин
4
Брешианини
4
Брешианини
4
Хин
32
Ретеги
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Ретеги
3
Раньери
5
Понграчич
5
Понграчич
3
Раньери
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
32
Катальди
29
Адли
29
Адли
32
Катальди
8
Бове
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Бове
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
366
332
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Фиорентины», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Фиорентина»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»