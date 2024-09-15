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Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Фиорентины», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.