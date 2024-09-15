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  • «Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Аталанта» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 14:50
Аталанта
15.09.2024, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 2
Завершен
Фиорентина
21' М. Ретеги 45' Ш. Де Кетеларе 45+1' А. Лукман
15' Л. Мартинес 32' М. Кен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
29
Марко Карнесекки
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Берат Джимсити
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
15
Мартен де Рон
(К) ОП
13
Эдерсон
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
32
Матео Ретеги
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Лука Раньери
ЛЗ
3
Кристиано Бираги
(К) ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
20
Додо
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
55
Сулемана
ОП
4
Марко Брешианини
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
8
Марио Пашалич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Фиорентина
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
7
Амир Ричардсон
ЦП
29
Ясин Адли
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
18
Лукас Белтран
ЦФ
3-3-1-1-2
29
Карнесекки
13
Руджери
19
Джимсити
4
Хин
23
Колашинац
15
де Рон
16
Белланова
13
Эдерсон
17
Де Кетеларе
32
Ретеги
11
Лукман
3-3-3-1
43
Де Хеа
3
Раньери
3
Бираги
28
Мартинес
20
Додо
8
Мандрагора
8
Госенс
8
Бове
32
Катальди
28
Колпани
9
Кен
13
Руджери
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
13
Руджери
4
Хин
4
Брешианини
4
Брешианини
4
Хин
32
Ретеги
8
Пашалич
8
Пашалич
32
Ретеги
3
Раньери
5
Понграчич
5
Понграчич
3
Раньери
8
Мандрагора
7
Ричардсон
7
Ричардсон
8
Мандрагора
32
Катальди
29
Адли
29
Адли
32
Катальди
8
Бове
23
Соттиль
23
Соттиль
8
Бове
28
Колпани
93
Иконе
93
Иконе
28
Колпани
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
1
Руй Патрисиу
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
43
Пьетро Коми
ЦЗ
55
Сулемана
ОП
10
Николо Дзаньоло
АП
10
Лазар Самарджич
АП
7
Хуан Куадрадо
ПП
2
Марко Палестра
ПВ
Остались в запасе
50
Томмазо Мартинелли
ВР
1
Пьетро Террачиано
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Матиас Морено
ЦЗ
15
Пьетро Комуццо
ЦЗ
33
Майкл Кайоде
ПЗ
18
Лукас Белтран
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
2
3
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
13
11
Офсайды
2
3
Количество передач
366
332
Сейвы
3
4
Точность передач %
81
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
3
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.26
1.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Фиорентины», 4-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта»«Фиорентина»

Аталанта-Фиорентина смотреть онлайн 15 сентября

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Фиорентина Аталанта
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