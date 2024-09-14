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  • «Сочи» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Сочи» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 17:50
Сочи
14.09.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Ротор
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Александр Дегтев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
5
Кирилл Кравцов
ОП
14
Игнасио Сааведра
ОП
7
Илья Сафронов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
19
Никита Плотников
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
24
Михаил Мальцев
АП
10
Владислав Морозов
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
44
Илья Кухарчук
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-2-3-1
35
Дегтев
33
Алвес
91
Суслов
22
Кожемякин
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
29
Никитин
7
Сафронов
77
Писарский
4-1-1-3-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Плиев
5
Шумских
35
Прищепа
19
Плотников
97
Таликин
31
Касимов
24
Мальцев
13
Тюрин
10
Морозов
91
Суслов
17
Макарчук
17
Макарчук
91
Суслов
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
5
Кравцов
21
Макаров
21
Макаров
5
Кравцов
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
19
Плотников
34
Дудкин
34
Дудкин
19
Плотников
97
Таликин
57
Болотов
57
Болотов
97
Таликин
31
Касимов
22
Завезен
22
Завезен
31
Касимов
24
Мальцев
32
Соколов
32
Соколов
24
Мальцев
13
Тюрин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Тюрин
Остались в запасе
Сочи
Ротор
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сочи - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Ротора», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Сочи» – «Ротор»

«Сочи» – «Ротор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Ротор Сочи
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