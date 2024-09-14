Составы команд
Сочи
Сочи
4-2-3-1
35
Дегтев
33
Алвес
91
Суслов
22
Кожемякин
27
Заика
5
Кравцов
14
Сааведра
14
Крамарич
29
Никитин
7
Сафронов
77
Писарский
4-1-1-3-1
13
Чагров
28
Семенов
3
Плиев
5
Шумских
35
Прищепа
19
Плотников
97
Таликин
31
Касимов
24
Мальцев
13
Тюрин
10
Морозов
91
Суслов
17
Макарчук
17
Макарчук
91
Суслов
7
Сафронов
28
Магаль
28
Магаль
7
Сафронов
5
Кравцов
21
Макаров
21
Макаров
5
Кравцов
77
Писарский
11
Шушеначев
11
Шушеначев
77
Писарский
19
Плотников
34
Дудкин
34
Дудкин
19
Плотников
97
Таликин
57
Болотов
57
Болотов
97
Таликин
31
Касимов
22
Завезен
22
Завезен
31
Касимов
24
Мальцев
32
Соколов
32
Соколов
24
Мальцев
13
Тюрин
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Тюрин
Остались в запасе
Сочи
Ротор
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
33
Никита Карабашев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Владислав Лазарев
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
59
Руслан Барт
ПВ
11
Павел Мелешин
ЦФ
Остались в запасе
57
Вадим Аверкиев
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
85
Иван Пяткин
ОП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Сочи - Ротор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» против «Ротора», 10-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»