13.09.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Бетис
Бетис
4-2-3-1
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
21
Рока
10
Карвалью
10
Эз Абде
8
Форнальс
11
Диао
6
Авила
3-3-1-2-1
12
Сориано
15
Эрнандес
23
Саэнс
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
15
Франкеса
5
Брашанац
19
Крус
14
Родригес
22
Аллер
20
Сабали
2
Бельерин
2
Бельерин
20
Сабали
10
Карвалью
5
Альтимира
5
Альтимира
10
Карвалью
6
Авила
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
6
Авила
8
Форнальс
24
Руйбаль
24
Руйбаль
8
Форнальс
11
Диао
9
Роке
9
Роке
11
Диао
23
Саэнс
22
Настасич
22
Настасич
23
Саэнс
19
Крус
2
Альтимира
2
Альтимира
19
Крус
15
Франкеса
13
Тапиа
13
Тапиа
15
Франкеса
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
14
Родригес
8
Сиссе
8
Сиссе
14
Родригес
Остались в запасе
Бетис
Леганес
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Бетис - Леганес
1
2
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
11
18
Офсайды
2
1
Количество передач
608
352
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.09
Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Леганеса», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Леганес»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»