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  • «Бетис» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

«Бетис» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

13 сентября 2024, 20:50
Бетис
13.09.2024, пятница, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
74' Э. Абде 86' В. Роке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
10
Эз Абде
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
10
Вильям Карвалью
ОП
8
Пабло Форнальс
(К) АП
6
Луис Авила
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
19
Хуан Крус
АП
14
Оскар Родригес
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
14
Хулиан Чикко
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
4-2-3-1
1
Силва
15
Перро
3
Льоренте
4
Натан
20
Сабали
21
Рока
10
Карвалью
10
Эз Абде
8
Форнальс
11
Диао
6
Авила
3-3-1-2-1
12
Сориано
15
Эрнандес
23
Саэнс
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
15
Франкеса
5
Брашанац
19
Крус
14
Родригес
22
Аллер
20
Сабали
2
Бельерин
2
Бельерин
20
Сабали
10
Карвалью
5
Альтимира
5
Альтимира
10
Карвалью
6
Авила
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
6
Авила
8
Форнальс
24
Руйбаль
24
Руйбаль
8
Форнальс
11
Диао
9
Роке
9
Роке
11
Диао
23
Саэнс
22
Настасич
22
Настасич
23
Саэнс
19
Крус
2
Альтимира
2
Альтимира
19
Крус
15
Франкеса
13
Тапиа
13
Тапиа
15
Франкеса
91
Нею
14
Чикко
14
Чикко
91
Нею
14
Родригес
8
Сиссе
8
Сиссе
14
Родригес
Остались в запасе
Бетис
Леганес
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
12
Лукас Алькасар
ЛЗ
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Джонни Кардозо
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
17
Хесус Родригес
ЦФ
Остались в запасе
13
Марко Дмитрович
ВР
12
Джексон Поросо
ЦЗ
12
Роберто Лопес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Бетис - Леганес
1
2
Всего ударов по воротам
14
3
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
11
1
Нарушения
11
18
Офсайды
2
1
Количество передач
608
352
Сейвы
0
3
Точность передач %
87
75
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
10
1
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.13
0.09

Смотреть прямую трансляцию матча «Бетис» против «Леганеса», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Бетис» – «Леганес»

«Бетис» – «Леганес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Леганес Бетис
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