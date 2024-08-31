31.08.2024, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Наполи
Наполи
3-2-2-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
22
Ррахмани
4
Буонджорно
37
Оливера
70
Маццокки
99
Ангисса
68
Лоботка
7
Кварацхелия
21
Политано
18
Распадори
4-1-2-2-1
1
Сузуки
26
Кулибали
40
Балог
3
Циркати
14
Валери
19
Сом
80
Бернабе
62
27
Ман
7
Михаила
14
Бонни
37
Оливера
37
Спинаццола
37
Спинаццола
37
Оливера
21
Политано
7
Нерес
7
Нерес
21
Политано
18
Распадори
9
Лукаку
9
Лукаку
18
Распадори
70
Маццокки
18
Симеоне
18
Симеоне
70
Маццокки
40
Балог
71
Осорио
71
Осорио
40
Балог
14
Валери
15
Дель Прато
15
Дель Прато
14
Валери
14
Бонни
22
Кансельери
22
Кансельери
14
Бонни
7
Михаила
9
Шарпантье
9
Шарпантье
7
Михаила
62
11
Альмквист
11
Альмквист
62
Остались в запасе
Наполи
Парма
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
14
Никита Контини
ВР
1
Элия Каприле
ВР
15
Жуан
ЦЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
16
Сириль Нгонг
ПВ
Остались в запасе
40
Эдоардо Корви
ВР
1
Леандро Чичисола
ВР
15
Джованни Леони
ЦЗ
3
Дрисса Камара
ЦП
18
Антуан Эно
ЦП
25
Вилан Сиприен
ЦП
19
Daniel Mikolajewski
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Наполи - Парма
3
1
3
Всего ударов по воротам
2
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
1
1
Офсайды
1
0
Количество передач
64
87
Точность передач %
81
88
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
2
2
Удары из-за пределов штрафной
0
2
xG (ожидаемые голы)
0.03
0.19
Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» против «Пармы», 3-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 августа 2024 в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Наполи» – «Парма»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»