29.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Завершен
Составы команд
Панатинаикос
Панатинаикос
4-1-1-3-1
1
Дронговски
37
Младенович
15
Ингасон
4
Едвай
27
Коцирас
15
Арао
22
Гнезда Черин
11
Тете
9
Бакасетас
28
Пельистри
7
Иоаннидис
4-1-3-2
30
Самба
45
Хусанов
5
Сарр
24
Гради
20
Машадо
17
Диуф
28
Томассон
10
Кошта
95
Франковски
22
Саид
7
Сотока
15
Ингасон
4
Шенкевельд
4
Шенкевельд
15
Ингасон
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
88
Максимович
88
Максимович
22
Гнезда Черин
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
9
Бакасетас
7
Мансини
7
Мансини
9
Бакасетас
20
Машадо
13
Чавес
13
Чавес
20
Машадо
5
Сарр
21
Айдара
21
Айдара
5
Сарр
10
Кошта
10
Фульини
10
Фульини
10
Кошта
24
Гради
18
Нзола
18
Нзола
24
Гради
22
Саид
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
22
Саид
Остались в запасе
Панатинаикос
Ланс
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
12
Эрве Коффи
ВР
1
Денис Петрич
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
1
Денис Петрич
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Христос Контис
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Панатинаикос - Ланс
1
3
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
15
Офсайды
2
2
Количество передач
314
473
Сейвы
7
2
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Панатинаикос» против «Ланса», 4-й раунд плей-офф Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос» – «Лугано»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»