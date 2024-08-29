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  • «Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

29 августа 2024, 19:50
Панатинаикос
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ланс
62' Ф. Пельистри 85' Тете
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
11
Тете
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К) ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Ланс
30
Брис Самба
(К) ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
17
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
18
М'Бала Нзола
ЦФ
9
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Дронговски
37
Младенович
15
Ингасон
4
Едвай
27
Коцирас
15
Арао
22
Гнезда Черин
11
Тете
9
Бакасетас
28
Пельистри
7
Иоаннидис
4-1-3-2
30
Самба
45
Хусанов
5
Сарр
24
Гради
20
Машадо
17
Диуф
28
Томассон
10
Кошта
95
Франковски
22
Саид
7
Сотока
15
Ингасон
4
Шенкевельд
4
Шенкевельд
15
Ингасон
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
88
Максимович
88
Максимович
22
Гнезда Черин
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
9
Бакасетас
7
Мансини
7
Мансини
9
Бакасетас
20
Машадо
13
Чавес
13
Чавес
20
Машадо
5
Сарр
21
Айдара
21
Айдара
5
Сарр
10
Кошта
10
Фульини
10
Фульини
10
Кошта
24
Гради
18
Нзола
18
Нзола
24
Гради
22
Саид
9
Лабе Ласкари
9
Лабе Ласкари
22
Саид
Остались в запасе
Панатинаикос
Ланс
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
12
Эрве Коффи
ВР
1
Денис Петрич
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
1
Денис Петрич
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Христос Контис
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Панатинаикос - Ланс
1
3
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
15
Офсайды
2
2
Количество передач
314
473
Сейвы
7
2
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
4
3

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Панатинаикос» против «Ланса», 4-й раунд плей-офф Лиги Европы «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 августа 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Панатинаикос»«Лугано»

«Панатинаикос» – «Ланс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Ланс Панатинаикос
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