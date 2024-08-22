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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ланс - Панатинаикос
Ланс - Панатинаикос: обзор матча 22 августа 2024
Ланс
22.08.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Панатинаикос
4'
П. Франковски
34'
У. Саид
53'
Ф. Иоаннидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланс - Панатинаикос
Желтая карточка
П. Франковски
90'
+8
Замена
Н. Менди
️️️️
А. Томассон
90'
Замена
Д. Чавес
️️️️
Д. Машадо
90'
85'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
А. Гнезда Черин
83'
Желтая карточка
Г. Вагианнидис
Желтая карточка
К. Дансо
82'
80'
Замена
Н. Максимович
️️️️
Ф. Джуричич
80'
Замена
Д. Лимниос
️️️️
В. Арао
71'
Желтая карточка
А. Гнезда Черин
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
У. Саид
69'
67'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
67'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Тете
53'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Иоаннидис
Пас отдал
Я. Коцирас
44'
Желтая карточка
Тете
ГОЛ! 2:0!
У. Саид
34'
Замена
А. Хусанов
️️️️
Д. Кошта
26'
Красная карточка
Ф. Медина
20'
Желтая карточка
Ф. Медина
13'
ГОЛ! 1:0!
П. Франковски
Пас отдал
Ф. Сотока
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
4
Кевин Дансо
ЦЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
31
Филип Джуричич
АП
11
Тете
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Ланс
1
Денис Петрич
ВР
12
Эрве Коффи
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
Панатинаикос
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
88
Неманья Максимович
ЦП
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
4-1-3-2
30
Самба
20
Машадо
4
Дансо
2
Медина
24
Гради
20
Диуф
95
Франковски
10
Кошта
28
Томассон
22
Саид
7
Сотока
4-1-1-3-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
4
Едвай
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
11
Тете
31
Джуричич
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
20
Машадо
13
Чавес
13
Чавес
20
Машадо
10
Кошта
45
Хусанов
45
Хусанов
10
Кошта
28
Томассон
6
Менди
6
Менди
28
Томассон
22
Саид
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
22
Саид
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
31
Джуричич
88
Максимович
88
Максимович
31
Джуричич
15
Арао
18
Лимниос
18
Лимниос
15
Арао
11
Тете
28
Пельистри
28
Пельистри
11
Тете
22
Гнезда Черин
19
Еремеефф
19
Еремеефф
22
Гнезда Черин
Остались в запасе
Ланс
Панатинаикос
1
Денис Петрич
ВР
12
Эрве Коффи
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Зека
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
12
Эрве Коффи
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
8
Hamzat Ojediran
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Остались в запасе
1
Клидман Лило
ВР
12
Юрий Лодыгин
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
6
Зека
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Ланс - Панатинаикос
3
1
3
Всего ударов по воротам
9
12
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
2
3
Нарушения
13
16
Офсайды
3
2
Количество передач
318
589
Сейвы
2
4
Точность передач %
73
87
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Ланс
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
- : -
05.12.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
2 : 5
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Герго Богар
Стадион:
Стад Болла-Делели
Посещаемость:
37232 из 41233 зрителей (90%)
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