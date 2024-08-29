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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Панатинаикос - Ланс
Панатинаикос - Ланс: обзор матча 29 августа 2024
Панатинаикос
29.08.2024, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Ланс
62'
Ф. Пельистри
85'
Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Ланс
90'
+4
Желтая карточка
М. Айдара
87'
Замена
М. Нзола
️️️️
Ж. Гради
ГОЛ! 2:0!
Тете
Пас отдал
Д. Мансини
85'
Замена
Ф. Джуричич
️️️️
Ф. Пельистри
82'
Замена
Б. Шенкевельд
️️️️
С. Ингасон
79'
71'
Замена
М. Айдара
️️️️
М. Сарр
71'
Замена
Д. Чавес
️️️️
Д. Машадо
67'
Замена
Р. Лабе Ласкари
️️️️
У. Саид
66'
Замена
А. Фульини
️️️️
Д. Кошта
ГОЛ! 1:0!
Ф. Пельистри
Пас отдал
Ф. Иоаннидис
62'
Замена
Н. Максимович
️️️️
А. Гнезда Черин
61'
Замена
Д. Мансини
️️️️
Т. Бакасетас
61'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
61'
53'
Желтая карточка
Ж. Гради
Желтая карточка
Тете
19'
15'
Пенальти не реализован!
Ф. Сотока
10'
Желтая карточка
П. Франковски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
11
Тете
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
(К)
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Ланс
30
Брис Самба
(К)
ВР
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
45
Абдукодир Хусанов
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
95
Пшемыслав Франковски
ЛВ
20
Анди Диуф
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
10
Давид Кошта
АП
7
Флориан Сотока
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Ланс
12
Эрве Коффи
ВР
1
Денис Петрич
ВР
13
Джоаннер Чавес
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
70
М'Бала Нзола
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Дронговски
37
Младенович
15
Ингасон
4
Едвай
27
Коцирас
15
Арао
22
Гнезда Черин
11
Тете
9
Бакасетас
28
Пельистри
7
Иоаннидис
4-1-3-2
30
Самба
45
Хусанов
5
Сарр
24
Гради
20
Машадо
20
Диуф
28
Томассон
10
Кошта
95
Франковски
22
Саид
7
Сотока
15
Ингасон
4
Шенкевельд
4
Шенкевельд
15
Ингасон
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
88
Максимович
88
Максимович
22
Гнезда Черин
28
Пельистри
31
Джуричич
31
Джуричич
28
Пельистри
9
Бакасетас
7
Мансини
7
Мансини
9
Бакасетас
20
Машадо
13
Чавес
13
Чавес
20
Машадо
5
Сарр
21
Айдара
21
Айдара
5
Сарр
10
Кошта
10
Фульини
10
Фульини
10
Кошта
24
Гради
70
Нзола
70
Нзола
24
Гради
22
Саид
3
Лабе Ласкари
3
Лабе Ласкари
22
Саид
Остались в запасе
Панатинаикос
Ланс
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
12
Эрве Коффи
ВР
1
Денис Петрич
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
6
Зека
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Остались в запасе
12
Эрве Коффи
ВР
1
Денис Петрич
ВР
25
Исмаэло Ганиу
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
2
Том Пуйи
ОП
8
Hamzat Ojediran
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Панатинаикос - Ланс
1
3
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
15
Офсайды
2
2
Количество передач
314
473
Сейвы
7
2
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
4
16
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Ланс
Франция. Лига 1, 13 тур
Ланс
- : -
05.12.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
2 : 5
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Хуан Мартинес Мунуэра
(Бенидорм)
Стадион:
Олимпийский
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