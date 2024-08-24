24.08.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 7 тур
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нефтехимик
Нефтехимик
3-4-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
99
Емельянов
73
Петров
25
Ситдиков
6
Родин
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-2-1-2-1
71
Мамин
34
Маргасов
16
Итало
46
Мамин
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Ишков
14
Железнов
97
Воронов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
7
Джамилов
9
Першин
9
Першин
7
Джамилов
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
34
Маргасов
22
Бевеев
22
Бевеев
34
Маргасов
8
Аюпов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
8
Аюпов
Остались в запасе
Нефтехимик
Урал
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Нефтехимик - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Урала», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»