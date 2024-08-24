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  • «Нефтехимик» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Нефтехимик» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 16:50
Нефтехимик
24.08.2024, суббота, 18:00
Россия. Первая лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Урал
74' Р. Магомедов
59' Э. Бикфалви
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
66
Никита Янович
ВР
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
17
Эдуард Валиахметов
ПЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
99
Данила Емельянов
ЦП
6
Даниил Родин
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
25
Марат Ситдиков
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
9
Саид Алиев
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
97
Илья Ишков
АП
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
12
Владимир Марухин
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
9
Матвей Першин
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
3-4-2-1
66
Янович
65
Толстопятов
16
Шоркин
17
Валиахметов
99
Емельянов
73
Петров
25
Ситдиков
6
Родин
7
Джамилов
7
Шильцов
9
Алиев
4-2-1-2-1
71
Мамин
34
Маргасов
16
Итало
46
Мамин
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
8
Аюпов
5
Егорычев
97
Ишков
14
Железнов
97
Воронов
9
Алиев
11
Магомедов
11
Магомедов
9
Алиев
7
Джамилов
9
Першин
9
Першин
7
Джамилов
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
34
Маргасов
22
Бевеев
22
Бевеев
34
Маргасов
8
Аюпов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
8
Аюпов
Остались в запасе
Нефтехимик
Урал
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
19
Линар Шарифуллин
ЦП
27
Ренат Голыбин
АП
12
Владимир Марухин
ЛВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
15
Валерий Бочеров
ОП
27
Иван Чудин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Нефтехимик - Урал
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Урала», 7-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик»«Урал»

«Нефтехимик» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Урал Нефтехимик
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