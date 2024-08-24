Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Тоттенхэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

«Тоттенхэм» – «Эвертон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2024

24 августа 2024, 15:50
Тоттенхэм
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Эвертон
14' И. Биссума 25' Х. Сон 71' К. Ромеро 77' Х. Сон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
25
Гульельмо Викарио
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
22
Бреннан Джонсон
ЛВ
7
Хын-Мин Сон
(К) ЛВ
28
Вильсон Одобер
ЛВ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
21
Деян Кулушевски
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
20
Роман Диксон
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
(К) ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
11
Джек Харрисон
ЛВ
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
5
Идрисса Гуйе
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
99
Джед Спенс
ПЗ
15
Лукас Бергвалл
ЦП
29
Папе Сарр
ЦП
14
Арчи Грей
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
45
Харрисон Армстронг
ЦП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
11
Нил Мопе
ЦФ
23
Бету
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
28
Одобер
10
Мэддисон
21
Кулушевски
7
Сон
22
Джонсон
4-3-2-1
1
Пикфорд
20
Диксон
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
6
Дукуре
42
Ироегбунам
5
Гуйе
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
10
Мэддисон
15
Бергвалл
15
Бергвалл
10
Мэддисон
21
Кулушевски
29
Сарр
29
Сарр
21
Кулушевски
28
Биссума
14
Грей
14
Грей
28
Биссума
28
Одобер
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
28
Одобер
5
Гуйе
45
Армстронг
45
Армстронг
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
7
Ндиайе
6
Дукуре
11
Харрисон
35
Линдстрем
35
Линдстрем
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
5
Нарушения
11
15
Офсайды
0
4
Количество передач
602
242
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.97

Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Эвертона», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм»«Эвертон»

Тоттенхэм-Эвертон смотреть онлайн 24 августа

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Эвертон Тоттенхэм
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+