24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 0
Завершен
Составы команд
Тоттенхэм
Тоттенхэм
4-1-3-2
25
Викарио
13
Удогие
21
Ромеро
37
ван де Вен
23
Порро
28
Биссума
28
Одобер
10
Мэддисон
21
Кулушевски
7
Сон
22
Джонсон
4-3-2-1
1
Пикфорд
20
Диксон
6
Тарковски
5
Кин
16
Миколенко
6
Дукуре
42
Ироегбунам
5
Гуйе
11
Макнил
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
13
Удогие
99
Спенс
99
Спенс
13
Удогие
10
Мэддисон
15
Бергвалл
15
Бергвалл
10
Мэддисон
21
Кулушевски
29
Сарр
29
Сарр
21
Кулушевски
28
Биссума
14
Грей
14
Грей
28
Биссума
28
Одобер
47
Ришарлисон
47
Ришарлисон
28
Одобер
5
Гуйе
45
Армстронг
45
Армстронг
5
Гуйе
6
Дукуре
7
Ндиайе
7
Ндиайе
6
Дукуре
11
Харрисон
35
Линдстрем
35
Линдстрем
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
23
Бету
23
Бету
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
17
Фрэйзер Форстер
ВР
33
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
15
Джейк О'Брайен
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
Всего ударов по воротам
13
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
12
5
Нарушения
11
15
Офсайды
0
4
Количество передач
602
242
Сейвы
1
3
Точность передач %
89
74
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.38
0.97
Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Эвертона», 2-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Эвертон»
- Матч можно посмотреть на канале «SportCast».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»