20.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Завершен
Составы команд
Буде-Глимт
Буде-Глимт
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
25
Мяяття
9
Хег
4-1-3-2
31
Илич
7
Соль
34
Джига
25
Спайич
23
Родич
16
Ин Бом
21
Илич
4
Иванич
99
Олаинка
21
Элшник
27
Ндиайе
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
25
Мяяття
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
25
Мяяття
9
Хег
8
Аукленд
8
Аукленд
9
Хег
23
Родич
77
Мимович
77
Мимович
23
Родич
99
Олаинка
8
Далсью
8
Далсью
99
Олаинка
21
Илич
7
Милсон
7
Милсон
21
Илич
27
Ндиайе
19
Дуарте
19
Дуарте
27
Ндиайе
Остались в запасе
Буде-Глимт
Црвена Звезда
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
77
Иван Гутеша
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Буде-Глимт - Црвена Звезда
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
714
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Црвена Звезды», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Црвена Звезда»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»