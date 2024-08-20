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  • «Буде-Глимт» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2024

«Буде-Глимт» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2024

20 августа 2024, 20:50
Буде-Глимт
20.08.2024, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Црвена Звезда
52' О. Бьортуфт 62' И. Дыбвик Мяяття
75' О. Мимович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
(К) ОП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Црвена Звезда
31
Марко Илич
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
34
Нассер Джига
ЦЗ
25
Урош Спайич
(К) ЦЗ
7
Ен-Во Соль
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
16
Хван Ин Бом
ЦП
21
Лука Илич
АП
4
Мирко Иванич
АП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
21
Тими Элшник
ЦФ
Главный тренер
Владан Милоевич
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
14
Ульрик Салтнес
ЦП
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Филип Зинкернагель
ПВ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Црвена Звезда
77
Иван Гутеша
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
77
Огнен Мимович
ПЗ
7
Милсон
ЛВ
10
Александар Катай
ЛВ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
8
Далсью
ЦП
19
Бруно Дуарте
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
6
Гундерсен
4
Бьортуфт
7
Берг
20
Сьоволд
26
Эвьен
19
Фет
10
Хеуге
25
Мяяття
9
Хег
4-1-3-2
31
Илич
7
Соль
34
Джига
25
Спайич
23
Родич
16
Ин Бом
21
Илич
4
Иванич
99
Олаинка
21
Элшник
27
Ндиайе
19
Фет
14
Салтнес
14
Салтнес
19
Фет
25
Мяяття
11
Зинкернагель
11
Зинкернагель
25
Мяяття
9
Хег
8
Аукленд
8
Аукленд
9
Хег
23
Родич
77
Мимович
77
Мимович
23
Родич
99
Олаинка
8
Далсью
8
Далсью
99
Олаинка
21
Илич
7
Милсон
7
Милсон
21
Илич
27
Ндиайе
19
Дуарте
19
Дуарте
27
Ндиайе
Остались в запасе
Буде-Глимт
Црвена Звезда
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
77
Иван Гутеша
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Владан Милоевич
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
44
Магнус Брендбо
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Вилладс Нильсен
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
94
Аугуст Миккельсен
АП
10
Сондре Серли
ПВ
9
Андреас Хельмерсен
ЦФ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Остались в запасе
77
Иван Гутеша
ВР
44
Неманья Стойич
ЦЗ
5
Стефан Лекович
ЦЗ
16
Ваня Дркушич
ЦЗ
91
Лазар Йованович
ЦП
20
Йован Сливич
ЦП
8
Каку Гуелор Канга
ЦП
10
Александар Катай
ЛВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Владан Милоевич
Статистика матча Буде-Глимт - Црвена Звезда
1
2
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
10
12
Офсайды
2
1
Количество передач
714
373
Сейвы
1
2
Точность передач %
89
81
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
8
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Црвена Звезды», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Црвена Звезда»

«Буде-Глимт» – «Црвена Звезда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Црвена Звезда Буде-Глимт
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