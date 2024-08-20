Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Буде-Глимт» против «Црвена Звезды», 4-й раунд Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Буде-Глимт» – «Црвена Звезда»