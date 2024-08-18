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  • «Енисей» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

«Енисей» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

18 августа 2024, 08:50
Енисей
18.08.2024, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Сочи
11' М. Савельев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
23
Станислав Антипин
ВР
33
Александр Масловский
ЛЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
96
Томас Рукас
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
90
Александр Ломакин
ЦП
77
Денис Самойлов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
13
Даниил Григорьев
ПВ
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
9
Максим Савельев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
77
Владислав Лазарев
АП
59
Руслан Барт
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Енисей
99
Родион Константинов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
16
Роман Денисов
ОП
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Сочи
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
77
Владимир Писарский
ЦФ
3-1-2-2-2
23
Антипин
33
Масловский
96
Рукас
12
Ширяев
83
Лайкин
90
Ломакин
77
Самойлов
7
Чуканов
13
Григорьев
9
Савельев
43
Гилязетдинов
4-1-1-3-1
33
Карабашев
28
Магаль
33
Алвес
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
21
Макаров
59
Барт
77
Лазарев
29
Никитин
23
Гуарирапа
33
Масловский
16
Денисов
16
Денисов
33
Масловский
28
Магаль
17
Макарчук
17
Макарчук
28
Магаль
21
Макаров
88
Левин
88
Левин
21
Макаров
77
Лазарев
77
Писарский
77
Писарский
77
Лазарев
Остались в запасе
Енисей
Сочи
99
Родион Константинов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Енисей - Сочи
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Сочи», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 10:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей»«Сочи»

Енисей-Сочи смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Енисей
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