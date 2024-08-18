18.08.2024, воскресенье, 10:00
Россия. Первая лига, 6 тур
Россия. Первая лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Енисей
Енисей
3-1-2-2-2
23
Антипин
33
Масловский
96
Рукас
12
Ширяев
83
Лайкин
90
Ломакин
77
Самойлов
7
Чуканов
13
Григорьев
9
Савельев
43
Гилязетдинов
4-1-1-3-1
33
Карабашев
28
Магаль
33
Алвес
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
21
Макаров
59
Барт
77
Лазарев
29
Никитин
23
Гуарирапа
33
Масловский
16
Денисов
16
Денисов
33
Масловский
28
Магаль
17
Макарчук
17
Макарчук
28
Магаль
21
Макаров
88
Левин
88
Левин
21
Макаров
77
Лазарев
77
Писарский
77
Писарский
77
Лазарев
Остались в запасе
Енисей
Сочи
99
Родион Константинов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
99
Родион Константинов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
55
Никита Богатырев
ЦЗ
78
Дмитрий Ташов
ЦП
18
Александр Надольский
АП
6
Амир Батырев
АП
87
Андрей Мазурин
ЛВ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Остались в запасе
88
Максим Рудаков
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
14
Мартин Крамарич
ЛВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Енисей - Сочи
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Енисей» против «Сочи», 6-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 августа 2024 в 10:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Енисей» – «Сочи»
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Источник: «Бомбардир»