Составы команд
Шинник
Шинник
3-3-2-2
95
Вамбольт
89
Загре
90
Шакуро
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
2
Скворцов
15
Самойлов
5
Зинков
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
3-3-2-1-1
16
Корякин
15
Шадринцев
15
Кочиев
75
Мещанинов
24
Клещенко
50
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Юшин
10
Рейна
5
Зинков
78
Якушевич
78
Якушевич
5
Зинков
10
Рейна
55
Крижан
55
Крижан
10
Рейна
15
Кочиев
88
Сокол
88
Сокол
15
Кочиев
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
38
Мусаев
80
Концевой
80
Концевой
38
Мусаев
Остались в запасе
Шинник
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Шинник - Родина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Родины», 6-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»