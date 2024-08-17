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  • «Шинник» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Шинник» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 15:50
Шинник
17.08.2024, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Родина
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
2
Артемий Косогоров
ПЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
84
Нене Гбамбле
ПВ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Шинник
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
46
Егор Синицын
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Родина
45
Дэвид Сангаре
ВР
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
80
Артем Концевой
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
3-3-2-2
95
Вамбольт
89
Загре
90
Шакуро
27
Черный
2
Косогоров
38
Алейников
2
Скворцов
15
Самойлов
5
Зинков
8
Сухомлинов
84
Гбамбле
3-3-2-1-1
16
Корякин
15
Шадринцев
15
Кочиев
75
Мещанинов
24
Клещенко
50
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Юшин
10
Рейна
5
Зинков
78
Якушевич
78
Якушевич
5
Зинков
10
Рейна
55
Крижан
55
Крижан
10
Рейна
15
Кочиев
88
Сокол
88
Сокол
15
Кочиев
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
38
Мусаев
80
Концевой
80
Концевой
38
Мусаев
Остались в запасе
Шинник
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
46
Егор Синицын
ЦП
14
Глеб Калинин
ЦП
10
Максим Лаук
ЛВ
97
Артем Малахов
ПВ
78
Руслан Куль
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
45
Дэвид Сангаре
ВР
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
30
Максим Данилин
ЦП
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
28
Матвей Бурлаков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Шинник - Родина
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Родины», 6-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Родина»

Шинник-Родина смотртеь онлайн 17 августа

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Родина Шинник
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