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  • «Дженоа» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Дженоа» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 18:20
Дженоа
17.08.2024, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 2
Завершен
Интер
20' А. Вольяччо 90+6' Ж. Мессьяс
30' М. Тюрам 85' М. Тюрам
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
38
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
47
Милан Бадель
(К) ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Интер
1
Янн Зоммер
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
3
Маттео Дармиан
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
(К) ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
53
Томмазо Питтино
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
80
Federico Accornero
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
18
Джефф Эхатор
ЦФ
Интер
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
16
Давиде Фраттези
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-2-2-1
95
Голлини
38
Вольяччо
13
Бани
5
Де Винтер
3
Мартин
59
Дзаноли
32
Френдруп
47
Бадель
17
Малиновский
10
Мессьяс
9
Витинья
3-2-3-2
1
Зоммер
31
Биссек
15
Ачерби
95
Бастони
3
Дармиан
32
Димарко
23
Барелла
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
9
Тюрам
10
Мартинес
38
Вольяччо
22
Васкес
22
Васкес
38
Вольяччо
59
Дзаноли
20
Сабелли
20
Сабелли
59
Дзаноли
17
Малиновский
2
Торсбю
2
Торсбю
17
Малиновский
47
Бадель
18
Эхатор
18
Эхатор
47
Бадель
32
Димарко
30
Аугусто
30
Аугусто
32
Димарко
10
Мартинес
8
Асллани
8
Асллани
10
Мартинес
22
Мхитарян
16
Фраттези
16
Фраттези
22
Мхитарян
3
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
3
Дармиан
20
Чалханоглу
9
Тареми
9
Тареми
20
Чалханоглу
Остались в запасе
Дженоа
Интер
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
53
Томмазо Питтино
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
1
Никола Леали
ВР
5
Онест Аганор
ЦЗ
53
Томмазо Питтино
ЦЗ
80
Federico Accornero
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
73
Патрицио Мазини
ЦП
74
Christos Papadopoulos
ЦП
40
Seydou Fini
ЦФ
Остались в запасе
1
Хосеп Мартинес
ВР
12
Раффаэле Ди Дженнаро
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Дженоа - Интер
2
2
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
7
8
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
4
Нарушения
16
16
Офсайды
0
6
Количество передач
231
492
Сейвы
5
5
Точность передач %
74
87
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
9
13
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
2.04
1.92

Смотреть прямую трансляцию матча «Дженоа» против «Интера», 1-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дженоа» – «Интер»

«Дженоа» – «Интер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Интер Дженоа
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