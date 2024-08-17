17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
4-2-1-2-1
26
Селс
3
Уильямс
30
Боли
5
Мурильо
34
Эйна
6
Сангаре
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
4-1-3-2
33
Нето
6
Забарный
4
Хейсен
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
11
Уаттара
8
Скотт
16
Тавернье
42
Семеньо
17
Синистерра
34
Эйна
15
Тоффоло
15
Тоффоло
34
Эйна
19
Эланга
8
Домингес
8
Домингес
19
Эланга
8
Данило
22
Йетс
22
Йетс
8
Данило
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
15
Смит
22
Араухо
22
Араухо
15
Смит
10
Кук
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Кук
8
Скотт
10
Кристи
10
Кристи
8
Скотт
17
Синистерра
19
Клюйверт
19
Клюйверт
17
Синистерра
11
Уаттара
29
Джеббисон
29
Джеббисон
11
Уаттара
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Борнмут
1
Карлос Мигел
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ноттингем Форест - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
8
Офсайды
1
4
Количество передач
495
429
Сейвы
3
7
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.56
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Борнмута», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»