Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ноттингем Форест» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

«Ноттингем Форест» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

17 августа 2024, 16:50
Ноттингем Форест
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 1
Завершен
Борнмут
23' К. Вуд
86' А. Семеньо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
30
Вилли Боли
ЦЗ
5
Мурильо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Данило
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
(К) ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Борнмут
33
Нето
(К) ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
4
Дин Хейсен
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
16
Маркус Тавернье
ЛВ
10
Льюис Кук
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
11
Данго Уаттара
ПВ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Ноттингем Форест
1
Карлос Мигел
ВР
15
Гарри Тоффоло
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
8
Николас Домингес
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
5
Эллиот Андерсон
АП
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
14
Тайво Авонийи
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
25
Хамед Траоре
АП
10
Райан Кристи
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
4-2-1-2-1
26
Селс
3
Уильямс
30
Боли
5
Мурильо
34
Эйна
6
Сангаре
8
Данило
10
Гиббс-Уайт
19
Эланга
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
4-1-3-2
33
Нето
6
Забарный
4
Хейсен
15
Смит
6
Керкез
10
Кук
11
Уаттара
8
Скотт
16
Тавернье
42
Семеньо
17
Синистерра
34
Эйна
15
Тоффоло
15
Тоффоло
34
Эйна
19
Эланга
8
Домингес
8
Домингес
19
Эланга
8
Данило
22
Йетс
22
Йетс
8
Данило
7
Хадсон-Одои
5
Андерсон
5
Андерсон
7
Хадсон-Одои
9
Вуд
14
Авонийи
14
Авонийи
9
Вуд
15
Смит
22
Араухо
22
Араухо
15
Смит
10
Кук
8
Биллинг
8
Биллинг
10
Кук
8
Скотт
10
Кристи
10
Кристи
8
Скотт
17
Синистерра
19
Клюйверт
19
Клюйверт
17
Синистерра
11
Уаттара
29
Джеббисон
29
Джеббисон
11
Уаттара
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Борнмут
1
Карлос Мигел
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Остались в запасе
1
Карлос Мигел
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Жота Силва
ЛВ
2
Эрик да Силва Морейра
ЦФ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
5
Джеймс Хилл
ЦЗ
25
Хамед Траоре
АП
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Ноттингем Форест - Борнмут
1
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
8
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
8
Офсайды
1
4
Количество передач
495
429
Сейвы
3
7
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
6
7
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.56

Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Борнмута», 1-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 августа 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Борнмут»

«Ноттингем Форест» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Борнмут Ноттингем Форест
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
3
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
2
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+