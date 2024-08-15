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  • «Аякс» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

«Аякс» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

15 августа 2024, 20:03
Аякс
15.08.2024, четверг, 21:15
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 13 : 12
Завершен
Панатинаикос
89' Тете
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
37
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
9
Карлос Форбс
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
6
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Тете
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
4-4-1-1
22
Пасвер
15
Бас
37
Шутало
21
Хато
2
Ренш
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
23
Бергейс
14
Хендерсон
9
Форбс
29
Акпом
4-1-1-3-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
4
Едвай
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
7
Мансини
31
Джуричич
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
23
Бергейс
6
Гаеи
6
Гаеи
23
Бергейс
21
Фитц-Джим
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
21
Фитц-Джим
9
Форбс
22
Годтс
22
Годтс
9
Форбс
2
Ренш
34
Бергвейн
34
Бергвейн
2
Ренш
29
Акпом
11
Траоре
11
Траоре
29
Акпом
21
Хато
9
Бробби
9
Бробби
21
Хато
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
9
Бакасетас
6
Зека
6
Зека
9
Бакасетас
15
Арао
88
Максимович
88
Максимович
15
Арао
22
Гнезда Черин
52
Вилена
52
Вилена
22
Гнезда Черин
31
Джуричич
11
Тете
11
Тете
31
Джуричич
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Аякс
Панатинаикос
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Аякс - Панатинаикос
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Панатинаикоса», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 21:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс»«Панатинаикос»

«Аякс» – «Панатинаикос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Панатинаикос Аякс
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