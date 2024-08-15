15.08.2024, четверг, 21:15
Лига Европы, 3 раунд
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Счет по пенальти – 13 : 12
Завершен
Составы команд
Аякс
Аякс
4-4-1-1
22
Пасвер
15
Бас
37
Шутало
21
Хато
2
Ренш
21
Фитц-Джим
24
Тэйлор
23
Бергейс
14
Хендерсон
9
Форбс
29
Акпом
4-1-1-3-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
4
Едвай
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
7
Мансини
31
Джуричич
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
23
Бергейс
6
Гаеи
6
Гаеи
23
Бергейс
21
Фитц-Джим
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
21
Фитц-Джим
9
Форбс
22
Годтс
22
Годтс
9
Форбс
2
Ренш
34
Бергвейн
34
Бергвейн
2
Ренш
29
Акпом
11
Траоре
11
Траоре
29
Акпом
21
Хато
9
Бробби
9
Бробби
21
Хато
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
9
Бакасетас
6
Зека
6
Зека
9
Бакасетас
15
Арао
88
Максимович
88
Максимович
15
Арао
22
Гнезда Черин
52
Вилена
52
Вилена
22
Гнезда Черин
31
Джуричич
11
Тете
11
Тете
31
Джуричич
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Аякс
Панатинаикос
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Аякс - Панатинаикос
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Смотреть прямую трансляцию матча «Аякс» против «Панатинаикоса», 3-й раунд квалификации Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа 2024 в 21:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аякс» – «Панатинаикос»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»