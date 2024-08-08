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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Панатинаикос - Аякс
Панатинаикос - Аякс: обзор матча 08 августа 2024
Панатинаикос
08.08.2024, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Аякс
28'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Панатинаикос - Аякс
Замена
Д. Лимниос
️️️️
Ф. Джуричич
87'
Желтая карточка
Ф. Джуричич
84'
82'
Замена
Б. Бробби
️️️️
К. Тэйлор
Желтая карточка
В. Арао
80'
Замена
Н. Максимович
️️️️
А. Гнезда Черин
76'
Желтая карточка
Ф. Иоаннидис
75'
67'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ч. Акпом
67'
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
К. Фитц-Джим
Замена
Тете
️️️️
Д. Мансини
63'
Замена
Д. Балдок
️️️️
Я. Коцирас
63'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
А. Еремеефф
63'
59'
Желтая карточка
Й. Шутало
57'
Замена
М. Годтс
️️️️
К. Форбш
56'
Замена
А. Гаеи
️️️️
С. Бергейс
Желтая карточка
Д. Мансини
46'
Желтая карточка
С. Ингасон
45'
+2
28'
ГОЛ! 0:1!
С. Бергейс
Пас отдал
К. Фитц-Джим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
6
Зека
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Тете
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Аякс
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Дронговски
37
Младенович
15
Ингасон
4
Едвай
27
Коцирас
15
Арао
22
Гнезда Черин
9
Бакасетас
31
Джуричич
7
Мансини
19
Еремеефф
4-4-1-1
22
Пасвер
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
15
Бас
14
Хендерсон
24
Тэйлор
23
Бергейс
28
Фитц-Джим
9
Форбш
29
Акпом
27
Коцирас
32
Балдок
32
Балдок
27
Коцирас
22
Гнезда Черин
88
Максимович
88
Максимович
22
Гнезда Черин
7
Мансини
11
Тете
11
Тете
7
Мансини
31
Джуричич
18
Лимниос
18
Лимниос
31
Джуричич
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
23
Бергейс
3
Гаеи
3
Гаеи
23
Бергейс
28
Фитц-Джим
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
28
Фитц-Джим
9
Форбш
22
Годтс
22
Годтс
9
Форбш
29
Акпом
11
Траоре
11
Траоре
29
Акпом
24
Тэйлор
9
Бробби
9
Бробби
24
Тэйлор
Остались в запасе
Панатинаикос
Аякс
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
6
Зека
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
6
Зека
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Остались в запасе
1
Диант Рамай
ВР
1
Джей Гортер
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
9
Джулиан Райкхофф
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Панатинаикос - Аякс
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Филип Глова
(Кошице)
Стадион:
Апостолос Николаидис
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