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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аякс - Панатинаикос
Аякс - Панатинаикос: обзор матча 15 августа 2024
Аякс
15.08.2024, четверг, 21:15
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 1 : 0
Счет по пенальти – 13 : 12
Завершен
Панатинаикос
89'
Тете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Панатинаикос
ГОЛ!
А. Гаеи
13:12
Пенальти не реализован!
Т. Вилена
Пенальти не реализован!
Б. Бробби
Пенальти не реализован!
Ф. Младенович
ГОЛ!
К. Тэйлор
12:12
ГОЛ!
Т. Едвай
11:12
ГОЛ!
М. Годтс
11:11
ГОЛ!
Тете
10:11
ГОЛ!
Б. ван ден Бомен
10:10
ГОЛ!
А. Еремеефф
9:10
ГОЛ!
С. Бергвейн
9:9
ГОЛ!
Д. Мансини
8:9
ГОЛ!
Р. Пасвер
8:8
ГОЛ!
Б. Дронговски
7:8
ГОЛ!
Й. Шутало
7:7
ГОЛ!
Зека
6:7
ГОЛ!
А. Гаеи
6:6
ГОЛ!
Г. Вагианнидис
5:6
Пенальти не реализован!
Ю. Бас
Пенальти не реализован!
С. Ингасон
Пенальти не реализован!
Б. Траоре
Пенальти не реализован!
Н. Максимович
ГОЛ!
Д. Хендерсон
5:5
ГОЛ!
Т. Вилена
4:5
Пенальти не реализован!
Б. Бробби
ГОЛ!
Ф. Младенович
4:4
ГОЛ!
К. Тэйлор
4:3
ГОЛ!
Т. Едвай
3:3
ГОЛ!
М. Годтс
3:2
ГОЛ!
Тете
2:2
ГОЛ!
Б. ван ден Бомен
2:1
ГОЛ!
А. Еремеефф
1:1
ГОЛ!
С. Бергвейн
1:0
Пенальти не реализован!
Д. Мансини
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Д. Ренш
110'
Желтая карточка
Д. Хендерсон
105'
105'
Желтая карточка
Д. Мансини
105'
Желтая карточка
Тете
105'
Желтая карточка
Т. Едвай
Замена
Б. Бробби
️️️️
Й. Хато
99'
97'
Замена
Зека
️️️️
Т. Бакасетас
90'
+4
Желтая карточка
А. Еремеефф
89'
ГОЛ! 0:1!
Тете
82'
Замена
Т. Вилена
️️️️
А. Гнезда Черин
82'
Замена
Н. Максимович
️️️️
В. Арао
78'
Желтая карточка
Ф. Младенович
75'
Желтая карточка
Ф. Иоаннидис
75'
Замена
А. Еремеефф
️️️️
Ф. Иоаннидис
Замена
Б. ван ден Бомен
️️️️
К. Фитц-Джим
71'
Замена
А. Гаеи
️️️️
С. Бергейс
71'
68'
Замена
Тете
️️️️
Ф. Джуричич
68'
Замена
Г. Вагианнидис
️️️️
Я. Коцирас
Замена
М. Годтс
️️️️
К. Форбш
61'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Ч. Акпом
60'
Желтая карточка
Ч. Акпом
53'
6'
Желтая карточка
Т. Бакасетас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
28
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Панатинаикос
1
Бартломей Дронговски
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ПЗ
15
Виллиан Арао
ОП
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
31
Филип Джуричич
АП
7
Даниэль Мансини
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Панатинаикос
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
13
Георгиос Вагианнидис
ПЗ
6
Зека
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
11
Тете
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
19
Александер Еремеефф
ЦФ
4-4-1-1
22
Пасвер
15
Бас
6
Шутало
21
Хато
2
Ренш
28
Фитц-Джим
24
Тэйлор
23
Бергейс
14
Хендерсон
9
Форбш
29
Акпом
4-1-1-3-1
1
Дронговски
27
Коцирас
15
Ингасон
4
Едвай
37
Младенович
15
Арао
22
Гнезда Черин
7
Мансини
31
Джуричич
9
Бакасетас
7
Иоаннидис
23
Бергейс
3
Гаеи
3
Гаеи
23
Бергейс
28
Фитц-Джим
8
ван ден Бомен
8
ван ден Бомен
28
Фитц-Джим
9
Форбш
22
Годтс
22
Годтс
9
Форбш
2
Ренш
34
Бергвейн
34
Бергвейн
2
Ренш
29
Акпом
11
Траоре
11
Траоре
29
Акпом
21
Хато
9
Бробби
9
Бробби
21
Хато
27
Коцирас
13
Вагианнидис
13
Вагианнидис
27
Коцирас
9
Бакасетас
6
Зека
6
Зека
9
Бакасетас
15
Арао
88
Максимович
88
Максимович
15
Арао
22
Гнезда Черин
52
Вилена
52
Вилена
22
Гнезда Черин
31
Джуричич
11
Тете
11
Тете
31
Джуричич
7
Иоаннидис
19
Еремеефф
19
Еремеефф
7
Иоаннидис
Остались в запасе
Аякс
Панатинаикос
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Главный тренер
Франческо Фариоли
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Христос Контис
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
1
Клидман Лило
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
3
Георгиос Катрис
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
80
Атанасиос Дабизас
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Христос Контис
Статистика матча Аякс - Панатинаикос
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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