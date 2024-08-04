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  • «Шинник» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

«Шинник» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

4 августа 2024, 16:20
2
Шинник
04.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Сочи
18' М. Алвес (П) 55' Р. Барт
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шинник
95
Денис Вамбольт
ВР
2
Артемий Косогоров
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
89
Бен Загре
ЦЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
38
Василий Алейников
ОП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
8
Данила Сухомлинов
АП
78
Руслан Куль
ПВ
28
Мухаммад Султонов
ПВ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Сочи
33
Никита Карабашев
ВР
33
Марсело Алвес
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
29
Кирилл Никитин
ЛВ
14
Игнасио Сааведра
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
59
Руслан Барт
ПВ
23
Сауль Гуарирапа
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Шинник
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
19
Сулейман Фофана
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
10
Максим Лаук
ЛВ
14
Глеб Калинин
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
97
Артем Малахов
ПВ
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
14
Мартин Крамарич
ЛВ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
4-1-1-3-1
95
Вамбольт
2
Косогоров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
4-1-2-2-1
33
Карабашев
28
Магаль
33
Алвес
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
21
Макаров
88
Левин
59
Барт
29
Никитин
23
Гуарирапа
28
Султонов
78
Якушевич
78
Якушевич
28
Султонов
8
Сухомлинов
19
Фофана
19
Фофана
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
90
Шакуро
10
Лаук
10
Лаук
90
Шакуро
75
Жамалетдинов
97
Малахов
97
Малахов
75
Жамалетдинов
29
Никитин
17
Макарчук
17
Макарчук
29
Никитин
21
Макаров
91
Суслов
91
Суслов
21
Макаров
88
Левин
77
Лазарев
77
Лазарев
88
Левин
59
Барт
14
Крамарич
14
Крамарич
59
Барт
Остались в запасе
Шинник
Сочи
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Шинник - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Сочи», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Сочи»

«Шинник» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 августа 2024

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сочи Шинник
Комментарии (2)
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sochi-2013
1722785439
Не выиграете, я ваш нюх затопчу!
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sochi-2013
1722790558
Испугались? Пи 3 дить вас на надо! /Сегодня молодцы.
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