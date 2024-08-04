04.08.2024, воскресенье, 17:30
Россия. Первая лига, 4 тур
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Шинник
Шинник
4-1-1-3-1
95
Вамбольт
2
Косогоров
89
Загре
27
Черный
90
Шакуро
38
Алейников
15
Самойлов
78
Куль
8
Сухомлинов
28
Султонов
75
Жамалетдинов
4-1-2-2-1
33
Карабашев
28
Магаль
33
Алвес
4
Литвинов
27
Заика
14
Сааведра
21
Макаров
88
Левин
59
Барт
29
Никитин
23
Гуарирапа
28
Султонов
78
Якушевич
78
Якушевич
28
Султонов
8
Сухомлинов
19
Фофана
19
Фофана
8
Сухомлинов
78
Куль
5
Зинков
5
Зинков
78
Куль
90
Шакуро
10
Лаук
10
Лаук
90
Шакуро
75
Жамалетдинов
97
Малахов
97
Малахов
75
Жамалетдинов
29
Никитин
17
Макарчук
17
Макарчук
29
Никитин
21
Макаров
91
Суслов
91
Суслов
21
Макаров
88
Левин
77
Лазарев
77
Лазарев
88
Левин
59
Барт
14
Крамарич
14
Крамарич
59
Барт
Остались в запасе
Шинник
Сочи
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Черышев
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Морено
Остались в запасе
51
Тимофей Митров
ВР
42
Джонатан Джон
ЦЗ
84
Николай Кузьминых
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
14
Глеб Калинин
ЦП
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
10
Руслан Шагиахметов
ОП
23
Кирилл Ушатов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
9
Захар Федоров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Черышев
Главный тренер
Роберт Морено
Статистика матча Шинник - Сочи
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Сочи», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 августа 2024 в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «Сочи»
Источник: «Бомбардир»