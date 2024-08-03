Составы команд
Урал
Урал
4-3-2-1
77
Щербицкий
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
22
Бевеев
33
Мишкич
27
Чудин
5
Егорычев
14
Железнов
11
Ионов
97
Воронов
3-1-3-2-1
13
Косаревский
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
8
Гуз
28
Забелин
20
Полубояринов
22
Чобанов
9
Максименко
77
Сасин
21
Карпицкий
33
Мишкич
25
Эмерсон
25
Эмерсон
33
Мишкич
11
Ионов
8
Аюпов
8
Аюпов
11
Ионов
77
Сасин
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Сасин
22
Чобанов
8
Капленко
8
Капленко
22
Чобанов
9
Максименко
69
Ермолин
69
Ермолин
9
Максименко
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
8
Гуз
11
Бабаев
11
Бабаев
8
Гуз
Остались в запасе
Урал
Сокол
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
1
Тимур Крайков
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Урал - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Сокола», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.
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- Прямой эфир матча будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»