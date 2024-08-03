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  • «Урал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

«Урал» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 августа 2024

3 августа 2024, 14:50
Урал
03.08.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Сокол
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Сокол
13
Петр Косаревский
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
8
Александр Гуз
ОП
28
Павел Забелин
ЦП
20
Данил Полубояринов
ЦП
22
Руслан Чобанов
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Егор Карпицкий
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
2
Иван Чуриков
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Никита Капленко
ОП
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
69
Роман Ермолин
ЦП
10
Шамиль Саадуев
АП
11
Владлен Бабаев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
4-3-2-1
77
Щербицкий
3
Гогличидзе
2
Бегич
24
Филипенко
22
Бевеев
33
Мишкич
27
Чудин
5
Егорычев
14
Железнов
11
Ионов
97
Воронов
3-1-3-2-1
13
Косаревский
27
Молодцов
13
Иванов
51
Синяк
8
Гуз
28
Забелин
20
Полубояринов
22
Чобанов
9
Максименко
77
Сасин
21
Карпицкий
33
Мишкич
25
Эмерсон
25
Эмерсон
33
Мишкич
11
Ионов
8
Аюпов
8
Аюпов
11
Ионов
77
Сасин
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Сасин
22
Чобанов
8
Капленко
8
Капленко
22
Чобанов
9
Максименко
69
Ермолин
69
Ермолин
9
Максименко
20
Полубояринов
10
Саадуев
10
Саадуев
20
Полубояринов
8
Гуз
11
Бабаев
11
Бабаев
8
Гуз
Остались в запасе
Урал
Сокол
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
1
Тимур Крайков
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
15
Валерий Бочеров
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
11
Илья Порохов
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Тимур Крайков
ВР
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Урал - Сокол
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» против «Сокола», 4-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 августа 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Сокол»

Урал-Сокол смотреть онлайн 3 август

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Сокол Урал
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