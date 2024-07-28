Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Родины», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Родина»