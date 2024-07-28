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  • «Алания» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

«Алания» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 июля 2024

28 июля 2024, 17:50
Алания
28.07.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Родина
71' А. Гордюшенко
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
6
Сергей Макаров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
Родина
16
Александр Корякин
ВР
68
Михаил Рядно
ЛЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
75
Артем Мещанинов
ЦЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Владимир Газзаев
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
11
Алан Чочиев
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
30
Максим Данилин
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Татаев
15
Плиев
17
Дауров
15
Цаллагов
6
Макаров
30
Гаглоев
6
Тарба
10
Хадарцев
91
Долгов
3-3-2-1-1
16
Корякин
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
24
Клещенко
50
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Юшин
10
Рейна
17
Дауров
77
Губиев
77
Губиев
17
Дауров
30
Гаглоев
99
Абдоков
99
Абдоков
30
Гаглоев
6
Тарба
11
Чочиев
11
Чочиев
6
Тарба
10
Рейна
15
Кочиев
15
Кочиев
10
Рейна
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
72
Гордюшенко
70
Самко
70
Самко
72
Гордюшенко
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
Остались в запасе
Алания
Родина
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Алания - Родина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Родины», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Родина»

Алания-Родина смотреть онлайн 28 июля

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Родина Алания
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