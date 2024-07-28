28.07.2024, воскресенье, 19:00
Россия. Первая лига, 3 тур
Россия. Первая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Алания
Алания
3-3-2-1-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
5
Татаев
15
Плиев
17
Дауров
15
Цаллагов
6
Макаров
30
Гаглоев
6
Тарба
10
Хадарцев
91
Долгов
3-3-2-1-1
16
Корякин
88
Сокол
55
Крижан
75
Мещанинов
24
Клещенко
50
Фищенко
68
Рядно
72
Гордюшенко
38
Мусаев
7
Юшин
10
Рейна
17
Дауров
77
Губиев
77
Губиев
17
Дауров
30
Гаглоев
99
Абдоков
99
Абдоков
30
Гаглоев
6
Тарба
11
Чочиев
11
Чочиев
6
Тарба
10
Рейна
15
Кочиев
15
Кочиев
10
Рейна
68
Рядно
43
Шайхтдинов
43
Шайхтдинов
68
Рядно
72
Гордюшенко
70
Самко
70
Самко
72
Гордюшенко
7
Юшин
90
Калмыков
90
Калмыков
7
Юшин
Остались в запасе
Алания
Родина
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Главный тренер
Султан Тазабаев
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Владимир Газзаев
Остались в запасе
88
Уильямс Чимези
ПВ
23
Георгий Натабашвили
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
32
Артём Карасёв
ЦЗ
8
Алан Хугаев
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Давид Кокоев
ЦП
61
Arsen Dryaev
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
5
Егор Трунтаев
ЦЗ
19
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
15
Дмитрий Шадринцев
ЦЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
30
Максим Данилин
ЦП
Главный тренер
Султан Тазабаев
Главный тренер
Владимир Газзаев
Статистика матча Алания - Родина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Алания» против «Родины», 3-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 июля 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алания» – «Родина»
- Прямой эфир матча будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»