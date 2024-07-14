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  • Испания – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

Испания – Англия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июля 2024

14 июля 2024, 20:50
Испания
14.07.2024, воскресенье, 22:00
Чемпионат Европы, Финал
2 : 1
Завершен
Англия
47' Н. Уильямс 86' М. Оярсабаль
73' К. Палмер
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
19
Ламин Ямаль
ПВ
17
Нико Уильямс
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Люк Шоу
ЛЗ
5
Джон Стоунз
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Фил Фоден
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
15
Кобби Мэйну
ЦП
10
Джуд Беллингем
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Фермин Лопес
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Англия
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
11
Энтони Гордон
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
19
Олли Уоткинс
ЦФ
22
Айван Тони
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
14
Ляпорт
2
Карвахаль
16
Родри
8
Руис
19
Ямаль
10
Ольмо
17
Уильямс
7
Мората
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
2
Уокер
5
Стоунз
6
Гехи
3
Шоу
4
Райс
15
Мэйну
10
Беллингем
7
Сака
7
Фоден
9
Кейн
3
Ле Норман
4
Начо
4
Начо
3
Ле Норман
16
Родри
18
Субименди
18
Субименди
16
Родри
19
Ямаль
6
Мерино
6
Мерино
19
Ямаль
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
15
Мэйну
10
Палмер
10
Палмер
15
Мэйну
9
Кейн
19
Уоткинс
19
Уоткинс
9
Кейн
7
Фоден
22
Тони
22
Тони
7
Фоден
Остались в запасе
Испания
Англия
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
5
Эзри Конса
ЦЗ
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
24
Конор Галлахер
ЦП
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Испания - Англия
1
3
Всего ударов по воротам
16
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
2
Нарушения
11
5
Офсайды
1
0
Количество передач
545
294
Сейвы
2
4
Точность передач %
89
77
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.77
0.55

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Испании против Англии финальный матч чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 июля 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Англия

Испания-Англия смотреть онлайн 14 июля

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Англия Испания
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