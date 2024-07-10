10.07.2024, среда, 22:00
Чемпионат Европы, 1/2 финала
Чемпионат Европы, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Составы команд
Нидерланды
Нидерланды
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
18
Джоуи Верман
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
9
Джошуа Зиркзее
ЦФ
19
Брайан Бробби
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
3-3-2-2
1
Вербрюгген
6
де Врей
4
ван Дейк
5
Аке
16
Схаутен
14
Рейндерс
22
Дюмфрис
11
Гакпо
7
Симонс
10
Депай
18
Мален
4-1-2-2-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
5
Стоунз
6
Гехи
2
Уокер
4
Райс
15
Мэйну
10
Беллингем
7
Сака
7
Фоден
9
Кейн
10
Депай
18
Верман
18
Верман
10
Депай
22
Дюмфрис
9
Зиркзее
9
Зиркзее
22
Дюмфрис
7
Симонс
19
Бробби
19
Бробби
7
Симонс
18
Мален
9
Вегхорст
9
Вегхорст
18
Мален
12
Триппьер
3
Шоу
3
Шоу
12
Триппьер
7
Сака
5
Конса
5
Конса
7
Сака
15
Мэйну
24
Галлахер
24
Галлахер
15
Мэйну
7
Фоден
10
Палмер
10
Палмер
7
Фоден
9
Кейн
19
Уоткинс
19
Уоткинс
9
Кейн
Остались в запасе
Нидерланды
Англия
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
Главный тренер
Рональд Куман
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
23
Марк Флеккен
ВР
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
15
Мики ван де Вен
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
2
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
Остались в запасе
13
Дин Хендерсон
ВР
13
Аарон Рэмсдейл
ВР
15
Льюис Данк
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
4
Адам Уортон
ЦП
21
Эберечи Эзе
АП
11
Энтони Гордон
ЛВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
22
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Нидерланды - Англия
3
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
3
0
Нарушения
11
6
Офсайды
1
4
Количество передач
413
589
Сейвы
2
2
Точность передач %
89
92
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
0.56
1.3
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Нидерландов и Англия, матч 1/2 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 июля 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды – Англия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»