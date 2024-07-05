05.07.2024, пятница, 19:00
Чемпионат Европы, 1/4 финала
Чемпионат Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Составы команд
Испания
Испания
Германия
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
18
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Роберт Андрих
ЦП
5
Паскаль Гросс
ЦП
17
Флориан Вирц
АП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Никлас Фуллкруг
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
22
Кукурелья
3
Ле Норман
14
Ляпорт
2
Карвахаль
16
Родри
20
Педри
8
Руис
19
Ямаль
17
Уильямс
7
Мората
3-2-2-2-1
1
Нойер
2
Рюдигер
4
Та
22
Раум
6
Киммих
23
Джан
8
Кроос
21
Гюндоган
19
Сане
10
Мусиала
7
Хаверц
3
Ле Норман
4
Начо
4
Начо
3
Ле Норман
17
Уильямс
6
Мерино
6
Мерино
17
Уильямс
20
Педри
10
Ольмо
10
Ольмо
20
Педри
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
19
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
19
Ямаль
8
Руис
9
Хоселу
9
Хоселу
8
Руис
22
Раум
18
Миттельштадт
18
Миттельштадт
22
Раум
7
Хаверц
3
Антон
3
Антон
7
Хаверц
23
Джан
23
Андрих
23
Андрих
23
Джан
19
Сане
17
Вирц
17
Вирц
19
Сане
4
Та
13
Мюллер
13
Мюллер
4
Та
21
Гюндоган
9
Фуллкруг
9
Фуллкруг
21
Гюндоган
Остались в запасе
Испания
Германия
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
15
Алекс Баэна
ЛВ
9
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
1
Оливер Бауманн
ВР
15
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Робин Кох
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
5
Паскаль Гросс
ЦП
7
Крис Фюрих
ПВ
13
Дениз Ундав
ЦФ
14
Максимилиан Байер
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Испания - Германия
7
1
8
Всего ударов по воротам
18
23
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
8
Угловые удары
1
5
Нарушения
17
22
Офсайды
3
2
Количество передач
576
586
Сейвы
5
4
Точность передач %
85
84
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
6
14
Удары из-за пределов штрафной
12
9
xG (ожидаемые голы)
1.5
2.01
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Испании и Германии, матч 1/4 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 июля 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Испания – Германия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»