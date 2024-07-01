Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча сборных Португалии и Словении, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля 2024, в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Словения