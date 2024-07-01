01.07.2024, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, 1/8 финала
Чемпионат Европы, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 0
Завершен
Составы команд
Португалия
Португалия
4-1-1-3-1
1
Кошта
19
Мендеш
3
Пепе
3
Диаш
20
Канселу
6
Палинья
23
Витинья
7
Леау
8
Фернандеш
10
Силва
7
Роналду
3-2-2-1-2
1
Облак
21
Дркушич
6
Бийол
3
Балковец
2
Карничник
20
Стоянович
10
Элшник
22
Гнезда Черин
17
Млакар
11
Шешко
9
Шпорар
20
Канселу
2
Семеду
2
Семеду
20
Канселу
3
Пепе
21
Невеш
21
Невеш
3
Пепе
23
Витинья
21
Жота
21
Жота
23
Витинья
7
Леау
14
Консейсау
14
Консейсау
7
Леау
17
Млакар
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
17
Млакар
20
Стоянович
7
Вербич
7
Вербич
20
Стоянович
10
Элшник
7
Иличич
7
Иличич
10
Элшник
9
Шпорар
11
Целар
11
Целар
9
Шпорар
Остались в запасе
Португалия
Словения
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
24
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
14
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
13
Данилу Перейра
ОП
6
Матеус Нуньес
ЦП
15
Жоау Невеш
АП
17
Педру Нету
ЛВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
11
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
23
Давид Брекало
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
24
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
18
Жан Випотник
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Португалия - Словения
5
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Угловые удары
11
4
Нарушения
8
17
Офсайды
4
6
Количество передач
771
306
Сейвы
2
6
Точность передач %
88
61
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.64
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Португалии и Словении, матч 1/8 финала чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 июля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Португалия – Словения
- Матч можно посмотреть на канале «Матч! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»