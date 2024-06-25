Дания
25.06.2024, вторник, 22:00
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 0
Матч завершен
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Сербия
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Янник Вестергор
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
5
Йоаким Меле
ПЗ
21
Мортен Юльманн
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
10
Кристиан Эриксен
АП
9
Расмус Хойлунд
ЦФ
19
Йонас Винд
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
2
Страхиня Павлович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
17
Иван Илич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
19
Лазар Самарджич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Дания
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
17
Виктор Кристиансен
ЛЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
8
Томас Делэни
ОП
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
11
Андреас Сков Ольсен
ПВ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
12
Каспер Дольберг
ЦФ
Сербия
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
10
Душан Тадич
ЛВ
26
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
7
Душан Влахович
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Шмейхель
2
Андерсен
6
Кристенсен
3
Вестергор
18
Бах
21
Юльманн
5
Меле
23
Хейбьерг
10
Эриксен
19
Винд
9
Хойлунд
3-5-1-1
1
Райкович
2
Павлович
4
Миленкович
13
Велькович
17
Илич
16
Мияилович
14
Живкович
6
Гудель
22
Лукич
19
Самарджич
9
Митрович
18
Бах
17
Кристиансен
17
Кристиансен
18
Бах
21
Юльманн
8
Делэни
8
Делэни
21
Юльманн
19
Винд
11
Сков Ольсен
11
Сков Ольсен
19
Винд
10
Эриксен
20
Поульсен
20
Поульсен
10
Эриксен
9
Хойлунд
12
Дольберг
12
Дольберг
9
Хойлунд
16
Мияилович
25
Младенович
25
Младенович
16
Мияилович
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
19
Самарджич
10
Тадич
10
Тадич
19
Самарджич
6
Гудель
8
Йович
8
Йович
6
Гудель
17
Илич
7
Влахович
7
Влахович
17
Илич
Остались в запасе
Дания
Сербия
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
26
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
16
Мадс Хермансен
ВР
22
Фредерик Реннов
ВР
4
Симон Кьер
ЦЗ
13
Занка
ЦЗ
25
Расмус Кристенсен
ПЗ
15
Кристиан Нергор
ЦП
7
Матиас Йенсен
ЦП
26
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
24
Андерс Дрейер
ПВ
Остались в запасе
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
12
Джордже Петрович
ВР
15
Срджан Бабич
ЦЗ
3
Неманья Стойич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Мият Гачинович
АП
26
Велько Бирманчевич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Дания - Сербия
2
2
Всего ударов по воротам
10
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
53
47
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Дании и Сербии, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Сербия
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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