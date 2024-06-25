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    Дания – Сербия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2024

    Дания
    25.06.2024, вторник, 22:00
    Чемпионат Европы, группа C, 3 тур
    0 : 0
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Сербия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Дания
    1
    Каспер Шмейхель
    ВР
    2
    Йоахим Андерсен
    ЦЗ
    6
    Андреас Кристенсен
    ЦЗ
    3
    Янник Вестергор
    ЦЗ
    18
    Александер Бах
    ПЗ
    5
    Йоаким Меле
    ПЗ
    21
    Мортен Юльманн
    ОП
    23
    Пьер-Эмиль Хейбьерг
    ЦП
    10
    Кристиан Эриксен
    АП
    9
    Расмус Хойлунд
    ЦФ
    19
    Йонас Винд
    ЦФ
    Главный тренер
    Каспер Хьюлманд
    Сербия
    1
    Предраг Райкович
    ВР
    2
    Страхиня Павлович
    ЦЗ
    4
    Никола Миленкович
    ЦЗ
    13
    Милош Велькович
    ЦЗ
    17
    Иван Илич
    ЦП
    22
    Саша Лукич
    ЦП
    16
    Срджан Мияилович
    ЦП
    14
    Андрия Живкович
    ЦП
    6
    Неманья Гудель
    ЦП
    19
    Лазар Самарджич
    АП
    9
    Александар Митрович
    ЦФ
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Дания
    16
    Мадс Хермансен
    ВР
    22
    Фредерик Реннов
    ВР
    17
    Виктор Кристиансен
    ЛЗ
    4
    Симон Кьер
    ЦЗ
    13
    Занка
    ЦЗ
    25
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    8
    Томас Делэни
    ОП
    15
    Кристиан Нергор
    ЦП
    7
    Матиас Йенсен
    ЦП
    26
    Якоб Брун-Ларсен
    ЛВ
    14
    Миккель Дамсгор
    ЛВ
    24
    Андерс Дрейер
    ПВ
    11
    Андреас Сков Ольсен
    ПВ
    20
    Юссуф Поульсен
    ЦФ
    12
    Каспер Дольберг
    ЦФ
    Сербия
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    25
    Филип Младенович
    ЛЗ
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    20
    Сергей Милинкович-Савич
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    10
    Душан Тадич
    ЛВ
    26
    Велько Бирманчевич
    ЛВ
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    8
    Лука Йович
    ЦФ
    7
    Душан Влахович
    ЦФ
    3-3-1-1-2
    1
    Шмейхель
    2
    Андерсен
    6
    Кристенсен
    3
    Вестергор
    18
    Бах
    21
    Юльманн
    5
    Меле
    23
    Хейбьерг
    10
    Эриксен
    19
    Винд
    9
    Хойлунд
    3-5-1-1
    1
    Райкович
    2
    Павлович
    4
    Миленкович
    13
    Велькович
    17
    Илич
    16
    Мияилович
    14
    Живкович
    6
    Гудель
    22
    Лукич
    19
    Самарджич
    9
    Митрович
    18
    Бах
    17
    Кристиансен
    17
    Кристиансен
    18
    Бах
    21
    Юльманн
    8
    Делэни
    8
    Делэни
    21
    Юльманн
    19
    Винд
    11
    Сков Ольсен
    11
    Сков Ольсен
    19
    Винд
    10
    Эриксен
    20
    Поульсен
    20
    Поульсен
    10
    Эриксен
    9
    Хойлунд
    12
    Дольберг
    12
    Дольберг
    9
    Хойлунд
    16
    Мияилович
    25
    Младенович
    25
    Младенович
    16
    Мияилович
    22
    Лукич
    20
    Милинкович-Савич
    20
    Милинкович-Савич
    22
    Лукич
    19
    Самарджич
    10
    Тадич
    10
    Тадич
    19
    Самарджич
    6
    Гудель
    8
    Йович
    8
    Йович
    6
    Гудель
    17
    Илич
    7
    Влахович
    7
    Влахович
    17
    Илич
    Остались в запасе
    Дания
    Сербия
    16
    Мадс Хермансен
    ВР
    22
    Фредерик Реннов
    ВР
    4
    Симон Кьер
    ЦЗ
    13
    Занка
    ЦЗ
    25
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    15
    Кристиан Нергор
    ЦП
    7
    Матиас Йенсен
    ЦП
    26
    Якоб Брун-Ларсен
    ЛВ
    14
    Миккель Дамсгор
    ЛВ
    24
    Андерс Дрейер
    ПВ
    Главный тренер
    Каспер Хьюлманд
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    26
    Велько Бирманчевич
    ЛВ
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Остались в запасе
    16
    Мадс Хермансен
    ВР
    22
    Фредерик Реннов
    ВР
    4
    Симон Кьер
    ЦЗ
    13
    Занка
    ЦЗ
    25
    Расмус Кристенсен
    ПЗ
    15
    Кристиан Нергор
    ЦП
    7
    Матиас Йенсен
    ЦП
    26
    Якоб Брун-Ларсен
    ЛВ
    14
    Миккель Дамсгор
    ЛВ
    24
    Андерс Дрейер
    ПВ
    Остались в запасе
    23
    Ваня Милинкович-Савич
    ВР
    12
    Джордже Петрович
    ВР
    15
    Срджан Бабич
    ЦЗ
    3
    Неманья Стойич
    ЦЗ
    24
    Урош Спайич
    ЦЗ
    5
    Неманья Максимович
    ЦП
    21
    Мият Гачинович
    АП
    26
    Велько Бирманчевич
    ЛВ
    18
    Петар Ратков
    ЦФ
    Главный тренер
    Каспер Хьюлманд
    Главный тренер
    Драган Стойкович
    Статистика матча Дания - Сербия
    2
    2
    Всего ударов по воротам
    10
    5
    Удары в створ
    3
    1
    Владение мячом %
    53
    47
    Желтые карточки
    2
    2
    Угловые удары
    8
    2
    Нарушения
    11
    5
    Офсайды
    0
    3
    Количество передач
    562
    489
    Сейвы
    1
    3
    Точность передач %
    84
    82
    Удары мимо ворот
    5
    3
    Блокированные удары
    2
    1
    Удары из пределов штрафной
    6
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    4
    1
    xG (ожидаемые голы)
    0.68
    0.32
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Дании и Сербии, матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 июня 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Дания – Сербия

    Дания-Сербия смотреть онлайн 25 июня

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    Источник: «Бомбардир»

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    25.06.2024 12:58
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