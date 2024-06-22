Турция
22.06.2024, суббота, 19:00
Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
- : -
Не начался
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П1
5.7
Х
4.1
П2
1.65
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Португалия
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
0
Ферди Кадыоглу
ЛЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
19
Кенан Йылдыз
ЦП
22
Каан Айхан
ЦП
8
Арда Гюлер
ЦП
0
Барыш Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Португалия
22
Диогу Кошта
ВР
19
Нуну Мендеш
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
4
Рубен Диаш
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ЛП
23
Витинья
ЦП
8
Бруну Фернандеш
ЦП
5
Диогу Далот
ПП
10
Бернарду Силва
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
17
Рафаэль Леау
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
4-5-1
1
Гюнок
0
Кадыоглу
4
Акайдын
14
Бартакжи
18
Мюлдюр
6
Кекчю
19
Йылдыз
22
Айхан
8
Гюлер
10
Чалханоглу
0
Йылмаз
3-4-3
22
Кошта
19
Мендеш
3
Пепе
4
Диаш
5
Далот
23
Витинья
8
Фернандеш
20
Канселу
17
Леау
7
Роналду
10
Силва
Остались в запасе
Турция
Португалия
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Турция - Португалия
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча сборных Турции и Португалии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Португалия
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Pari».