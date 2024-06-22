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    • Турция – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2024

    Турция – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2024

    Турция
    22.06.2024, суббота, 19:00
    Чемпионат Европы, группа F, 2 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    5.7
    Х
    4.1
    П2
    1.65
    Реклама, 18+
    Португалия
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Турция
    1
    Мерт Гюнок
    ВР
    0
    Ферди Кадыоглу
    ЛЗ
    4
    Самет Акайдын
    ЦЗ
    14
    Абдулкерим Бартакжи
    ЦЗ
    18
    Мерт Мюлдюр
    ПЗ
    10
    Хакан Чалханоглу
    ЦП
    6
    Оркун Кекчю
    ЦП
    19
    Кенан Йылдыз
    ЦП
    22
    Каан Айхан
    ЦП
    8
    Арда Гюлер
    ЦП
    0
    Барыш Йылмаз
    ЦФ
    Главный тренер
    Винченцо Монтелла
    Португалия
    22
    Диогу Кошта
    ВР
    19
    Нуну Мендеш
    ЦЗ
    3
    Пепе
    ЦЗ
    4
    Рубен Диаш
    ЦЗ
    20
    Жоау Канселу
    ЛП
    23
    Витинья
    ЦП
    8
    Бруну Фернандеш
    ЦП
    5
    Диогу Далот
    ПП
    10
    Бернарду Силва
    ЦФ
    7
    Криштиану Роналду
    ЦФ
    17
    Рафаэль Леау
    ЦФ
    Главный тренер
    Роберто Мартинес
    4-5-1
    1
    Гюнок
    0
    Кадыоглу
    4
    Акайдын
    14
    Бартакжи
    18
    Мюлдюр
    6
    Кекчю
    19
    Йылдыз
    22
    Айхан
    8
    Гюлер
    10
    Чалханоглу
    0
    Йылмаз
    3-4-3
    22
    Кошта
    19
    Мендеш
    3
    Пепе
    4
    Диаш
    5
    Далот
    23
    Витинья
    8
    Фернандеш
    20
    Канселу
    17
    Леау
    7
    Роналду
    10
    Силва
    Остались в запасе
    Турция
    Португалия
    Главный тренер
    Винченцо Монтелла
    Главный тренер
    Роберто Мартинес
    Главный тренер
    Винченцо Монтелла
    Главный тренер
    Роберто Мартинес
    Статистика матча Турция - Португалия
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча сборных Турции и Португалии, матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 июня 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Турция – Португалия

    Турция – Португалия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 июня 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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