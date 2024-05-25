Реал
25.05.2024, суббота, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
Испания. Примера, 38 тур
- : -
Не начался
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П1
1.28
Х
6.5
П2
9.5
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Бетис
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
20
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Лукас
ПЗ
10
Лука Модрич
ЦП
19
Даниэль Себальос
ЦП
15
Федерико Вальверде
ЦП
24
Арда Гюлер
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
14
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бетис
13
Руй Силва
ВР
3
Хуан Миранда
ЛЗ
28
Шади Рияд
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Юссуф Сабали
ПЗ
18
Пабло Форнальс
ЦП
8
Набиль Фекир
ЦП
14
Виллиам Карвалью
ЦП
10
Айосе Перес
ЦП
4
Джонни
ЦП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
4-5-1
13
Лунин
20
Гарсия
3
Милитао
22
Рюдигер
17
Лукас
19
Себальос
15
Вальверде
24
Гюлер
21
Диас
10
Модрич
14
Хоселу
4-5-1
13
Силва
23
Сабали
28
Рияд
19
Папастатопулос
3
Миранда
18
Форнальс
14
Карвалью
10
Перес
4
Джонни
8
Фекир
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Реал
Бетис
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Реал - Бетис
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Бетиса», 38-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бетис»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».