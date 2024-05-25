Родина
25.05.2024, суббота, 13:00
Россия. Первая лига, 34 тур
Россия. Первая лига, 34 тур
3 : 0
Матч завершен
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Нефтехимик
13' А. Гордюшенко
42' И. Тимошенко (П)
60' А. Калмыков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Родина
31
Ринат Шакеров
ВР
90
Ориньо
ЛЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
24
Александр Клещенко
ЦЗ
2
Марсиньо
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
34
Олег Дмитриев
АП
22
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Амур Калмыков
ЦФ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Нефтехимик
31
Сергей Ещенко
ВР
4
Алексей Бердников
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
9
Кирилл Морозов
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
2
Марат Ситдиков
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
90
Константин Шильцов
АП
7
Султан Джамилов
ЛВ
73
Данил Липовой
ЛВ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Родина
16
Александр Корякин
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Даниил Кузнецов
ЛВ
78
Солтмурад Бакаев
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
10
Максим Турищев
ЦФ
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
77
Павел Котов
ЛЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
29
Роман Денисов
ОП
15
Давид Кокоев
ЦП
8
Денис Талалай
ЦП
91
Рашид Магомедов
ЦФ
14
Матвей Першин
ЦФ
4-1-1-2-2
31
Шакеров
90
Ориньо
15
Кочиев
24
Клещенко
2
Марсиньо
6
Фищенко
72
Гордюшенко
34
Дмитриев
22
Султонов
99
Тимошенко
9
Калмыков
3-1-3-3
31
Ещенко
4
Бердников
3
Сагуткин
16
Шоркин
9
Морозов
99
Емельянов
2
Ситдиков
73
Петров
7
Джамилов
90
Шильцов
73
Липовой
15
Кочиев
18
Тананеев
18
Тананеев
15
Кочиев
6
Фищенко
25
Куликов
25
Куликов
6
Фищенко
34
Дмитриев
11
Кузнецов
11
Кузнецов
34
Дмитриев
72
Гордюшенко
78
Бакаев
78
Бакаев
72
Гордюшенко
99
Тимошенко
7
Юшин
7
Юшин
99
Тимошенко
73
Петров
77
Котов
77
Котов
73
Петров
73
Липовой
21
Галиулин
21
Галиулин
73
Липовой
90
Шильцов
29
Денисов
29
Денисов
90
Шильцов
99
Емельянов
15
Кокоев
15
Кокоев
99
Емельянов
7
Джамилов
91
Магомедов
91
Магомедов
7
Джамилов
Остались в запасе
Родина
Нефтехимик
16
Александр Корякин
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Дмитрий Маркитесов
ЦП
10
Максим Турищев
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
1
Андрей Голубев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Новиков
Остались в запасе
16
Александр Корякин
ВР
95
Даниил Чернышев
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
20
Дмитрий Маркитесов
ЦП
10
Максим Турищев
ЦФ
Остались в запасе
1
Андрей Голубев
ВР
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Денис Талалай
ЦП
14
Матвей Першин
ЦФ
Главный тренер
Франк Артига
Главный тренер
Кирилл Новиков
Статистика матча Родина - Нефтехимик
1
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Родина» против «Нефтехимика», 34-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 25 мая 2024, в 13:00 по московскому времени.
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