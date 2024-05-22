Аталанта
22.05.2024, среда, 22:00
Лига Европы, Финал
Лига Европы, Финал
- : -
Не начался
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П1
4.5
Х
3.8
П2
1.85
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Байер
Статистика матча Аталанта - Байер
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Байера», финал Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Байер»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Также игру будет транслировать «Фонбет».