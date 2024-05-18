Динамо Мх
18.05.2024, суббота, 19:00
Россия. Первая лига, 33 тур
Россия. Первая лига, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
2.4
Х
3
П2
3.25
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Родина
Статистика матча Динамо Мх - Родина
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» Мх против «Родины», 33-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» Мх – «Родина»
- Матч будет транслировать «Olimpbet».