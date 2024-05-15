Брайтон
15.05.2024, среда, 21:45
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Англия. Премьер-лига, 34 тур
- : -
Не начался
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П1
3.4
Х
3.9
П2
2.06
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Челси
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
ВР
3
Игор
ЛЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ПЗ
11
Билли Гилмор
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
24
Симон Адингра
ЦП
40
Факундо Буонанотте
ЦП
10
Хулио Энкисо
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
14
Трево Чалоба
ПЗ
25
Мойзес Кайседо
ЦП
20
Коул Палмер
ЦП
10
Михаил Мудрик
ЦП
11
Нони Мадуэке
ЦП
23
Конор Галлахер
ЦП
15
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
4-5-1
1
Вербрюгген
3
Игор
4
Уэбстер
5
Данк
34
Велтман
13
Гросс
24
Адингра
40
Буонанотте
10
Энкисо
11
Гилмор
18
Уэлбек
4-5-1
28
Петрович
14
Чалоба
6
Силва
5
Бадьяшиль
3
Кукурелья
25
Кайседо
10
Мудрик
11
Мадуэке
23
Галлахер
20
Палмер
15
Джексон
Остались в запасе
Брайтон
Челси
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Роберто Де Дзерби
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брайтон - Челси
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Брайтон» против «Челси», 34-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 мая 2024, в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Брайтон» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».