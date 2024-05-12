13' В. Зинков

Остались в запасе

Остались в запасе

Остались в запасе

Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «СКА-Хабаровск», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник» – «СКА-Хабаровск»