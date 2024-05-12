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    • «Шинник» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    «Шинник» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

    Шинник
    12.05.2024, воскресенье, 14:00
    Россия. Первая лига, 32 тур
    2 : 1
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    СКА-Хабаровск
    13' В. Зинков
    15' Д. Самойлов
    83' С. Алиев
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Шинник
    56
    Александр Довбня
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    27
    Седрик Гогуа
    ЦЗ
    89
    Бен Загре
    ЦЗ
    77
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    87
    Арсений Прокуроров
    ОП
    38
    Василий Алейников
    ОП
    5
    Вячеслав Зинков
    ЦП
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    11
    Владислав Саусь
    АП
    21
    Игорь Андреев
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    СКА-Хабаровск
    78
    Ислам Имамов
    ВР
    5
    Магомед Мусалов
    ЛЗ
    96
    Томас Рукас
    ЦЗ
    4
    Олег Кожемякин
    ЦЗ
    17
    Николай Покидышев
    ЦЗ
    8
    Игорь Коновалов
    ЦП
    95
    Илья Петров
    ЦП
    7
    Артем Симонян
    АП
    70
    Андрей Савинов
    АП
    31
    Андрей Никитин
    ЛВ
    29
    Яо Шарль
    ЦФ
    Главный тренер
    Роман Шаронов
    Шинник
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    16
    Сергей Бутыря
    ВР
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    44
    Роман Шишков
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    СКА-Хабаровск
    50
    Владимир Сугробов
    ВР
    57
    Дмитрий Бегун
    ЛЗ
    6
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    44
    Даниил Корнюшин
    ПЗ
    47
    Захар Кравцов
    ЦП
    18
    Никита Мирошниченко
    ЦП
    21
    Кирилл Никитин
    ЛВ
    11
    Альбек Гонгапшев
    ЦФ
    9
    Саид Алиев
    ЦФ
    4-2-2-1-1
    56
    Довбня
    13
    Семенов
    27
    Гогуа
    89
    Загре
    77
    Валиахметов
    87
    Прокуроров
    38
    Алейников
    5
    Зинков
    15
    Самойлов
    11
    Саусь
    21
    Андреев
    4-2-3-1
    78
    Имамов
    96
    Рукас
    4
    Кожемякин
    17
    Покидышев
    5
    Мусалов
    8
    Коновалов
    95
    Петров
    7
    Симонян
    70
    Савинов
    31
    Никитин
    29
    Шарль
    Поляков
    4
    Якушевич
    4
    Якушевич
    Поляков
    11
    Саусь
    76
    Сухомлинов
    76
    Сухомлинов
    11
    Саусь
    21
    Андреев
    9
    Низамутдинов
    9
    Низамутдинов
    21
    Андреев
    96
    Рукас
    44
    Корнюшин
    44
    Корнюшин
    96
    Рукас
    70
    Савинов
    18
    Мирошниченко
    18
    Мирошниченко
    70
    Савинов
    7
    Симонян
    11
    Гонгапшев
    11
    Гонгапшев
    7
    Симонян
    Остались в запасе
    Шинник
    СКА-Хабаровск
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    16
    Сергей Бутыря
    ВР
    44
    Роман Шишков
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    50
    Владимир Сугробов
    ВР
    57
    Дмитрий Бегун
    ЛЗ
    6
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    47
    Захар Кравцов
    ЦП
    21
    Кирилл Никитин
    ЛВ
    9
    Саид Алиев
    ЦФ
    Главный тренер
    Роман Шаронов
    Остались в запасе
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    16
    Сергей Бутыря
    ВР
    44
    Роман Шишков
    ЦЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Остались в запасе
    50
    Владимир Сугробов
    ВР
    57
    Дмитрий Бегун
    ЛЗ
    6
    Андрюс Рукас
    ЦЗ
    47
    Захар Кравцов
    ЦП
    21
    Кирилл Никитин
    ЛВ
    9
    Саид Алиев
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Главный тренер
    Роман Шаронов
    Статистика матча Шинник - СКА-Хабаровск
    1
    1
    Желтые карточки
    1
    1

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «СКА-Хабаровск», 32-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 мая 2024, в 14:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шинник»«СКА-Хабаровск»

    «Шинник» – «СКА-Хабаровск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2024

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    «Шинник» – «СКА-Хабаровск»: прогноз на матч 32 тура российской Первой лиги, 12 мая
    Источник: «Бомбардир»

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