Майнц
11.05.2024, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
Германия. Бундеслига, 33 тур
- : -
Не начался
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П1
2.23
Х
3.9
П2
3
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Боруссия Д
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
25
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
20
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
3
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
19
Антони Каси
ЛП
31
Доминик Кор
ЦП
29
Жонатан Буркардт
ЦП
7
Ли Джэ Сон
ЦП
8
Леандро Баррейро
ЦП
30
Силвэн Видмер
ПП
17
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
2
Матеу Морей
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
47
Антониос Пападопулос
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
8
Феликс Нмеча
ЦП
43
Джейми Байноу-Гиттенс
ЦП
11
Марко Ройс
ЦП
38
Кьелл Вятьен
ЦП
21
Дониелл Мален
ЦП
18
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
3-5-1-1
27
Центнер
25
Ханше-Ольсен
20
Фернандес
3
ван ден Берг
19
Каси
29
Буркардт
7
Джэ Сон
8
Баррейро
30
Видмер
31
Кор
17
Ажорк
4-5-1
1
Кобель
17
Вольф
25
Зюле
47
Пападопулос
2
Морей
8
Нмеча
11
Ройс
38
Вятьен
21
Мален
43
Байноу-Гиттенс
18
Мукоко
Остались в запасе
Майнц
Боруссия Д
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Бо Хенриксен
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча Майнц - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Боруссии» Д, 33-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Боруссия» Д
- Мат можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Игру будет транслировать «Фонбет».