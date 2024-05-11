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    • «Майнц» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    «Майнц» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

    Майнц
    11.05.2024, суббота, 19:30
    Германия. Бундеслига, 33 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2.23
    Х
    3.9
    П2
    3
    Реклама, 18+
    Боруссия Д
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Майнц
    27
    Робин Центнер
    ВР
    25
    Андреас Ханше-Ольсен
    ЦЗ
    20
    Эдимилсон Фернандес
    ЦЗ
    3
    Сепп ван ден Берг
    ЦЗ
    19
    Антони Каси
    ЛП
    31
    Доминик Кор
    ЦП
    29
    Жонатан Буркардт
    ЦП
    7
    Ли Джэ Сон
    ЦП
    8
    Леандро Баррейро
    ЦП
    30
    Силвэн Видмер
    ПП
    17
    Людовик Ажорк
    ЦФ
    Главный тренер
    Бо Хенриксен
    Боруссия Д
    1
    Грегор Кобель
    ВР
    2
    Матеу Морей
    ЛЗ
    25
    Никлас Зюле
    ЦЗ
    47
    Антониос Пападопулос
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    8
    Феликс Нмеча
    ЦП
    43
    Джейми Байноу-Гиттенс
    ЦП
    11
    Марко Ройс
    ЦП
    38
    Кьелл Вятьен
    ЦП
    21
    Дониелл Мален
    ЦП
    18
    Юссуфа Мукоко
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    3-5-1-1
    27
    Центнер
    25
    Ханше-Ольсен
    20
    Фернандес
    3
    ван ден Берг
    19
    Каси
    29
    Буркардт
    7
    Джэ Сон
    8
    Баррейро
    30
    Видмер
    31
    Кор
    17
    Ажорк
    4-5-1
    1
    Кобель
    17
    Вольф
    25
    Зюле
    47
    Пападопулос
    2
    Морей
    8
    Нмеча
    11
    Ройс
    38
    Вятьен
    21
    Мален
    43
    Байноу-Гиттенс
    18
    Мукоко
    Остались в запасе
    Майнц
    Боруссия Д
    Главный тренер
    Бо Хенриксен
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Главный тренер
    Бо Хенриксен
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Статистика матча Майнц - Боруссия Д
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Майнц» против «Боруссии» Д, 33-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Майнц» – «Боруссия» Д

    «Майнц» – «Боруссия» Д: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 11:39
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