Ноттингем Форест
11.05.2024, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Англия. Премьер-лига, 37 тур
- : -
Не начался
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П1
3.4
Х
3.9
П2
2.05
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Челси
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Ноттингем Форест
26
Матс Селс
ВР
43
Ола Эйна
ЛЗ
40
Мурильо
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
29
Гонсало Монтиэль
ПЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Каллум Хадсон-Одои
ЦП
21
Энтони Эланга
ЦП
28
Данило
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
11
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
14
Трево Чалоба
ПЗ
11
Нони Мадуэке
ЦП
25
Мойзес Кайседо
ЦП
23
Конор Галлахер
ЦП
20
Коул Палмер
ЦП
10
Михаил Мудрик
ЦП
15
Николас Джексон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
4-5-1
26
Селс
43
Эйна
40
Мурильо
30
Боли
29
Монтиэль
14
Хадсон-Одои
21
Эланга
28
Данило
22
Йетс
10
Гиббс-Уайт
11
Вуд
4-5-1
28
Петрович
14
Чалоба
5
Бадьяшиль
6
Силва
3
Кукурелья
11
Мадуэке
23
Галлахер
20
Палмер
10
Мудрик
25
Кайседо
15
Джексон
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Челси
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Ноттингем Форест - Челси
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» против «Челси», 37-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 мая 2024, в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ноттингем Форест» – «Челси»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Фонбет».