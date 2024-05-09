Аталанта
09.05.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 1/2 финала
Лига Европы, 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
1.8
Х
3.8
П2
4.8
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Марсель
Статистика матча Аталанта - Марсель
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Аталанта» против «Марселя», 1/2 финала Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 9 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аталанта» – «Марсель»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».