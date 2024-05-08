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    • «Реал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2024

    «Реал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2024

    Реал
    08.05.2024, среда, 22:00
    Лига чемпионов, 1/2 финала
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    2
    Х
    3.8
    П2
    3.85
    Реклама, 18+
    Бавария
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Реал
    13
    Андрей Лунин
    ВР
    23
    Ферлан Менди
    ЛЗ
    6
    Начо
    ЦЗ
    22
    Антонио Рюдигер
    ЦЗ
    17
    Лукас
    ПЗ
    11
    Родриго
    ЛП
    18
    Орельен Чуамени
    ЦП
    8
    Тони Кроос
    ЦП
    15
    Федерико Вальверде
    ПП
    5
    Джуд Беллингем
    ЦФ
    7
    Винисиус
    ЦФ
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Бавария
    1
    Мануэль Нойер
    ВР
    40
    Нуссаир Мазрауи
    ЛЗ
    3
    Ким Мин-Джэ
    ЦЗ
    15
    Эрик Дайер
    ЦЗ
    6
    Йозуа Киммих
    ПЗ
    10
    Лерой Сане
    ЦП
    22
    Леон Горецка
    ЦП
    42
    Джамал Мусиала
    ЦП
    25
    Томас Мюллер
    ЦП
    27
    Конрад Лаймер
    ЦП
    9
    Гарри Кейн
    ЦФ
    Главный тренер
    Томас Тухель
    4-4-2
    13
    Лунин
    23
    Менди
    6
    Начо
    22
    Рюдигер
    17
    Лукас
    11
    Родриго
    18
    Чуамени
    8
    Кроос
    15
    Вальверде
    7
    Винисиус
    5
    Беллингем
    4-5-1
    1
    Нойер
    6
    Киммих
    3
    Мин-Джэ
    15
    Дайер
    40
    Мазрауи
    10
    Сане
    42
    Мусиала
    25
    Мюллер
    27
    Лаймер
    22
    Горецка
    9
    Кейн
    Остались в запасе
    Реал
    Бавария
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Главный тренер
    Карло Анчелотти
    Главный тренер
    Томас Тухель
    Статистика матча Реал - Бавария
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Баварии», 1/2 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария»

    «Реал» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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