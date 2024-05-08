Реал
08.05.2024, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/2 финала
Лига чемпионов, 1/2 финала
- : -
Не начался
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П1
2
Х
3.8
П2
3.85
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Бавария
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Лукас
ПЗ
11
Родриго
ЛП
18
Орельен Чуамени
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
15
Федерико Вальверде
ПП
5
Джуд Беллингем
ЦФ
7
Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
40
Нуссаир Мазрауи
ЛЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ПЗ
10
Лерой Сане
ЦП
22
Леон Горецка
ЦП
42
Джамал Мусиала
ЦП
25
Томас Мюллер
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
4-4-2
13
Лунин
23
Менди
6
Начо
22
Рюдигер
17
Лукас
11
Родриго
18
Чуамени
8
Кроос
15
Вальверде
7
Винисиус
5
Беллингем
4-5-1
1
Нойер
6
Киммих
3
Мин-Джэ
15
Дайер
40
Мазрауи
10
Сане
42
Мусиала
25
Мюллер
27
Лаймер
22
Горецка
9
Кейн
Остались в запасе
Реал
Бавария
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Реал - Бавария
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Баварии», 1/2 финала Лиги чемпионов на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «Матч ТВ».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».