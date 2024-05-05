Милан
05.05.2024, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 35 тур
Италия. Серия А, 35 тур
3 : 3
Матч завершен
Смотреть трансляцию
Дженоа
45' А. Флоренци
72' М. Габбиа
75' О. Жиру
5' М. Ретеги (П)
48' К. Экубан
87' М. Тиав (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
19
Тео Эрнандес
(К) ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
42
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Исмаэль Беннасер
ЦП
14
Теяни Рейндерс
ЦП
10
Рафаэль Леау
ЛВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Дженоа
1
Хосеп Мартинес
ВР
3
Аарон Мартин
ЛЗ
4
Кони Де Винтер
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
14
Алессандро Вольяччо
ЦЗ
90
Джед Спенс
ПЗ
47
Милан Бадель
(К) ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
19
Матео Ретеги
ЦФ
18
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Милан
69
Лапо Нава
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
28
Малик Тиав
ЦЗ
20
Пьер Калюлю
ЦЗ
30
Маттиа Кальдара
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
32
Томмазо Побега
ЦП
7
Ясин Адли
АП
17
Ноа Окафор
ЦФ
Дженоа
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Никола Леали
ВР
55
Ригесиано Хапс
ЛЗ
23
Джорджо Читтадини
ЦЗ
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Эмиль Бохинен
ЦП
41
Christos Papadopoulos
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
30
Давид Анкейе
ЦФ
4-2-3-1
57
Спортиелло
19
Эрнандес
46
Габбиа
23
Томори
42
Флоренци
4
Беннасер
14
Рейндерс
10
Леау
21
Чуквуэзе
11
Пулишич
9
Жиру
3-2-3-2
1
Мартинес
4
Де Винтер
22
Васкес
14
Вольяччо
90
Спенс
3
Мартин
47
Бадель
2
Торсбю
32
Френдруп
18
Экубан
19
Ретеги
21
Чуквуэзе
28
Тиав
28
Тиав
21
Чуквуэзе
42
Флоренци
20
Калюлю
20
Калюлю
42
Флоренци
4
Беннасер
7
Адли
7
Адли
4
Беннасер
10
Леау
17
Окафор
17
Окафор
10
Леау
3
Мартин
55
Хапс
55
Хапс
3
Мартин
14
Вольяччо
23
Читтадини
23
Читтадини
14
Вольяччо
47
Бадель
8
Строотман
8
Строотман
47
Бадель
Остались в запасе
Милан
Дженоа
69
Лапо Нава
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
30
Маттиа Кальдара
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
32
Томмазо Побега
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Никола Леали
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Эмиль Бохинен
ЦП
41
Christos Papadopoulos
ЦП
30
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Альберто Джилардино
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
95
Давиде Бартезаги
ЛЗ
30
Маттиа Кальдара
ЦЗ
38
Филиппо Терраччано
ПЗ
85
Кевин Дзероли
ЦП
32
Томмазо Побега
ЦП
Остались в запасе
39
Даниэле Соммарива
ВР
16
Никола Леали
ВР
20
Стефано Сабелли
ПЗ
5
Эмиль Бохинен
ЦП
41
Christos Papadopoulos
ЦП
30
Давид Анкейе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Альберто Джилардино
Статистика матча Милан - Дженоа
1
1
Всего ударов по воротам
26
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
60
40
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Дженоа», 35-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Дженоа»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 1».
- Игру будет транслировать «Pari».