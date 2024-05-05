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    • «Милан» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    «Милан» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

    Милан
    05.05.2024, воскресенье, 19:00
    Италия. Серия А, 35 тур
    3 : 3
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Дженоа
    45' А. Флоренци
    72' М. Габбиа
    75' О. Жиру
    5' М. Ретеги (П)
    48' К. Экубан
    87' М. Тиав (АГ)
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Милан
    57
    Марко Спортиелло
    ВР
    19
    Тео Эрнандес
    (К) ЛЗ
    46
    Маттео Габбиа
    ЦЗ
    23
    Фикайо Томори
    ЦЗ
    42
    Алессандро Флоренци
    ПЗ
    4
    Исмаэль Беннасер
    ЦП
    14
    Теяни Рейндерс
    ЦП
    10
    Рафаэль Леау
    ЛВ
    21
    Самуэль Чуквуэзе
    ПВ
    11
    Кристиан Пулишич
    ПВ
    9
    Оливье Жиру
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Дженоа
    1
    Хосеп Мартинес
    ВР
    3
    Аарон Мартин
    ЛЗ
    4
    Кони Де Винтер
    ЦЗ
    22
    Йохан Васкес
    ЦЗ
    14
    Алессандро Вольяччо
    ЦЗ
    90
    Джед Спенс
    ПЗ
    47
    Милан Бадель
    (К) ЦП
    2
    Мортен Торсбю
    ЦП
    32
    Мортен Френдруп
    ЦП
    19
    Матео Ретеги
    ЦФ
    18
    Калеб Экубан
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберто Джилардино
    Милан
    69
    Лапо Нава
    ВР
    95
    Давиде Бартезаги
    ЛЗ
    28
    Малик Тиав
    ЦЗ
    20
    Пьер Калюлю
    ЦЗ
    30
    Маттиа Кальдара
    ЦЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    85
    Кевин Дзероли
    ЦП
    32
    Томмазо Побега
    ЦП
    7
    Ясин Адли
    АП
    17
    Ноа Окафор
    ЦФ
    Дженоа
    39
    Даниэле Соммарива
    ВР
    16
    Никола Леали
    ВР
    55
    Ригесиано Хапс
    ЛЗ
    23
    Джорджо Читтадини
    ЦЗ
    20
    Стефано Сабелли
    ПЗ
    5
    Эмиль Бохинен
    ЦП
    41
    Christos Papadopoulos
    ЦП
    8
    Кевин Строотман
    ЦП
    30
    Давид Анкейе
    ЦФ
    4-2-3-1
    57
    Спортиелло
    19
    Эрнандес
    46
    Габбиа
    23
    Томори
    42
    Флоренци
    4
    Беннасер
    14
    Рейндерс
    10
    Леау
    21
    Чуквуэзе
    11
    Пулишич
    9
    Жиру
    3-2-3-2
    1
    Мартинес
    4
    Де Винтер
    22
    Васкес
    14
    Вольяччо
    90
    Спенс
    3
    Мартин
    47
    Бадель
    2
    Торсбю
    32
    Френдруп
    18
    Экубан
    19
    Ретеги
    21
    Чуквуэзе
    28
    Тиав
    28
    Тиав
    21
    Чуквуэзе
    42
    Флоренци
    20
    Калюлю
    20
    Калюлю
    42
    Флоренци
    4
    Беннасер
    7
    Адли
    7
    Адли
    4
    Беннасер
    10
    Леау
    17
    Окафор
    17
    Окафор
    10
    Леау
    3
    Мартин
    55
    Хапс
    55
    Хапс
    3
    Мартин
    14
    Вольяччо
    23
    Читтадини
    23
    Читтадини
    14
    Вольяччо
    47
    Бадель
    8
    Строотман
    8
    Строотман
    47
    Бадель
    Остались в запасе
    Милан
    Дженоа
    69
    Лапо Нава
    ВР
    95
    Давиде Бартезаги
    ЛЗ
    30
    Маттиа Кальдара
    ЦЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    85
    Кевин Дзероли
    ЦП
    32
    Томмазо Побега
    ЦП
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    39
    Даниэле Соммарива
    ВР
    16
    Никола Леали
    ВР
    20
    Стефано Сабелли
    ПЗ
    5
    Эмиль Бохинен
    ЦП
    41
    Christos Papadopoulos
    ЦП
    30
    Давид Анкейе
    ЦФ
    Главный тренер
    Альберто Джилардино
    Остались в запасе
    69
    Лапо Нава
    ВР
    95
    Давиде Бартезаги
    ЛЗ
    30
    Маттиа Кальдара
    ЦЗ
    38
    Филиппо Терраччано
    ПЗ
    85
    Кевин Дзероли
    ЦП
    32
    Томмазо Побега
    ЦП
    Остались в запасе
    39
    Даниэле Соммарива
    ВР
    16
    Никола Леали
    ВР
    20
    Стефано Сабелли
    ПЗ
    5
    Эмиль Бохинен
    ЦП
    41
    Christos Papadopoulos
    ЦП
    30
    Давид Анкейе
    ЦФ
    Главный тренер
    Стефано Пиоли
    Главный тренер
    Альберто Джилардино
    Статистика матча Милан - Дженоа
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    26
    6
    Удары в створ
    7
    2
    Владение мячом %
    60
    40
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    7
    1
    Нарушения
    8
    10
    Офсайды
    2
    1
    Количество передач
    526
    364
    Сейвы
    0
    4
    Точность передач %
    87
    78
    Удары мимо ворот
    12
    2
    Блокированные удары
    7
    2
    Удары из пределов штрафной
    16
    5
    Удары из-за пределов штрафной
    10
    1
    xG (ожидаемые голы)
    2.73
    0.97
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Дженоа», 35-й тур Серии А на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 19:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Милан» – «Дженоа»

    «Милан» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.05.2024 10:53
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