Челси
05.05.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
5 : 0
Матч завершен
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Вест Хэм
15' К. Палмер
30' К. Галлахер
36' Н. Мадуэке
48' Н. Джексон
80' Н. Джексон
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
28
Джордже Петрович
ВР
3
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
6
Тиаго Силва
ЦЗ
25
Мойзес Кайседо
ОП
23
Конор Галлахер
(К) ЦП
10
Михаил Мудрик
ЛВ
20
Коул Палмер
ПВ
11
Нони Мадуэке
ПВ
15
Николас Джексон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
4
Курт Зума
(К) ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
19
Эдсон Альварес
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
14
Мохаммед Кудус
АП
10
Лукас Пакета
АП
20
Джаррод Боуэн
ПВ
9
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Леви Колуилл
ЦЗ
6
Элфи Гилхрист
ЦЗ
2
Аксель Дисаси
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
31
Чезаре Касадеи
ЦП
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
18
Кристофер Нкунку
ЦФ
Вест Хэм
1
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
7
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
18
Дэнни Ингс
ЦФ
45
Дивин Мубама
ЦФ
4-1-1-3-1
28
Петрович
3
Кукурелья
5
Бадьяшиль
6
Силва
14
Чалоба
25
Кайседо
23
Галлахер
10
Мудрик
11
Мадуэке
15
Джексон
20
Палмер
4-2-3-1
23
Ареоля
5
Цоуфал
21
Огбонна
4
Зума
33
Эмерсон
19
Альварес
28
Соучек
20
Боуэн
10
Пакета
14
Кудус
9
Антонио
20
Палмер
6
Гилхрист
6
Гилхрист
20
Палмер
6
Силва
2
Дисаси
2
Дисаси
6
Силва
14
Чалоба
27
Густо
27
Густо
14
Чалоба
11
Мадуэке
31
Касадеи
31
Касадеи
11
Мадуэке
10
Мудрик
18
Нкунку
18
Нкунку
10
Мудрик
10
Пакета
3
Крессуэлл
3
Крессуэлл
10
Пакета
19
Альварес
7
Уорд-Проус
7
Уорд-Проус
19
Альварес
9
Антонио
18
Ингс
18
Ингс
9
Антонио
Остались в запасе
Челси
Вест Хэм
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Лукаш Фабиански
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
26
Леви Колуилл
ЦЗ
7
Рахим Стерлинг
ЛВ
36
Дейвид Вашингтон
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Фабиански
ВР
42
Кэлан Кейси
ЦЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
40
Джордж Эрти
ЦП
17
Максвел Корне
ЛВ
45
Дивин Мубама
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Челси - Вест Хэм
1
3
Всего ударов по воротам
25
12
Удары в створ
14
2
Владение мячом %
70
30
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
8
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Челси» против «Вест Хэма», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 5 мая 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челси» – «Вест Хэм»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
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