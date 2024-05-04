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    • «Боруссия» Д – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    «Боруссия» Д – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Боруссия Д
    04.05.2024, суббота, 16:30
    Германия. Бундеслига, 32 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.87
    Х
    4.3
    П2
    3.7
    Реклама, 18+
    Аугсбург
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Боруссия Д
    1
    Грегор Кобель
    ВР
    26
    Юлиан Рюэрсон
    ЛЗ
    4
    Нико Шлоттербек
    ЦЗ
    15
    Матс Хуммельс
    ЦЗ
    17
    Мариус Вольф
    ПЗ
    10
    Джейдон Санчо
    ЛП
    8
    Феликс Нмеча
    ЦП
    19
    Юлиан Брандт
    ЦП
    6
    Салих Озкан
    ЦП
    27
    Карим Адейеми
    ПП
    14
    Никлас Фуллкруг
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Аугсбург
    1
    Финн Дамен
    ВР
    3
    Мадс Педерсен
    ЛЗ
    19
    Феликс Удуохай
    ЦЗ
    6
    Джеффри Гаувелеув
    ЦЗ
    43
    Кевин Мбабу
    ПЗ
    10
    Арне Майер
    ЛП
    17
    Тим Брайтхаупт
    ЦП
    16
    Рубен Варгас
    ЦП
    27
    Арне Энгелс
    ПП
    21
    Филлип Тиц
    ЦФ
    9
    Эрмедин Демирович
    ЦФ
    Главный тренер
    Джесс Торуп
    4-5-1
    1
    Кобель
    26
    Рюэрсон
    4
    Шлоттербек
    15
    Хуммельс
    17
    Вольф
    10
    Санчо
    8
    Нмеча
    19
    Брандт
    6
    Озкан
    27
    Адейеми
    14
    Фуллкруг
    4-4-2
    1
    Дамен
    43
    Мбабу
    19
    Удуохай
    6
    Гаувелеув
    3
    Педерсен
    27
    Энгелс
    17
    Брайтхаупт
    16
    Варгас
    10
    Майер
    9
    Демирович
    21
    Тиц
    Остались в запасе
    Боруссия Д
    Аугсбург
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Главный тренер
    Джесс Торуп
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Главный тренер
    Джесс Торуп
    Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Аугсбурга», 32-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Аугсбург»

    «Боруссия» Д – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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