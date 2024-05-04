Боруссия Д
04.05.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
Германия. Бундеслига, 32 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.87
Х
4.3
П2
3.7
Реклама, 18+
Аугсбург
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
26
Юлиан Рюэрсон
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Мариус Вольф
ПЗ
10
Джейдон Санчо
ЛП
8
Феликс Нмеча
ЦП
19
Юлиан Брандт
ЦП
6
Салих Озкан
ЦП
27
Карим Адейеми
ПП
14
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Аугсбург
1
Финн Дамен
ВР
3
Мадс Педерсен
ЛЗ
19
Феликс Удуохай
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
10
Арне Майер
ЛП
17
Тим Брайтхаупт
ЦП
16
Рубен Варгас
ЦП
27
Арне Энгелс
ПП
21
Филлип Тиц
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
4-5-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
4
Шлоттербек
15
Хуммельс
17
Вольф
10
Санчо
8
Нмеча
19
Брандт
6
Озкан
27
Адейеми
14
Фуллкруг
4-4-2
1
Дамен
43
Мбабу
19
Удуохай
6
Гаувелеув
3
Педерсен
27
Энгелс
17
Брайтхаупт
16
Варгас
10
Майер
9
Демирович
21
Тиц
Остались в запасе
Боруссия Д
Аугсбург
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Боруссия Д - Аугсбург
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Д против «Аугсбурга», 32-й тур Бундеслиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Боруссия» Д – «Аугсбург»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Игру будет транслировать «Olimpbet».