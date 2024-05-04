Арсенал
04.05.2024, суббота, 14:30
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Англия. Премьер-лига, 36 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.25
Х
6.8
П2
12
Реклама, 18+
Борнмут
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Арсенал
22
Давид Рая
ВР
18
Такехиро Томиясу
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
41
Деклан Райс
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
ЦП
7
Букайо Сака
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Борнмут
42
Марк Траверс
ВР
11
Данго Уаттара
ЛЗ
5
Ллойд Келли
ЦЗ
25
Маркос Сенеси
ЦЗ
15
Адам Смит
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛП
4
Льюис Кук
ЦП
14
Алекс Скотт
ЦП
24
Райан Кристи
ПП
9
Доминик Соланке
ЦФ
26
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
4-3-3
22
Рая
18
Томиясу
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
41
Райс
5
Парти
8
Эдегор
19
Троссард
29
Хаверц
7
Сака
4-4-2
42
Траверс
15
Смит
5
Келли
25
Сенеси
11
Уаттара
24
Кристи
4
Кук
14
Скотт
19
Клюйверт
26
Унал
9
Соланке
Остались в запасе
Арсенал
Борнмут
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Андони Ираола
Статистика матча Арсенал - Борнмут
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Борнмута», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 14:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Борнмут»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Игру будет транслировать «Olimbet».