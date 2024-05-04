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    • «Арсенал» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    «Арсенал» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

    Арсенал
    04.05.2024, суббота, 14:30
    Англия. Премьер-лига, 36 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.25
    Х
    6.8
    П2
    12
    Реклама, 18+
    Борнмут
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Арсенал
    22
    Давид Рая
    ВР
    18
    Такехиро Томиясу
    ЛЗ
    6
    Габриэль
    ЦЗ
    2
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    4
    Бен Уайт
    ПЗ
    41
    Деклан Райс
    ЦП
    5
    Томас Парти
    ЦП
    8
    Мартин Эдегор
    ЦП
    7
    Букайо Сака
    ЦФ
    29
    Кай Хаверц
    ЦФ
    19
    Леандро Троссард
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Борнмут
    42
    Марк Траверс
    ВР
    11
    Данго Уаттара
    ЛЗ
    5
    Ллойд Келли
    ЦЗ
    25
    Маркос Сенеси
    ЦЗ
    15
    Адам Смит
    ПЗ
    19
    Джастин Клюйверт
    ЛП
    4
    Льюис Кук
    ЦП
    14
    Алекс Скотт
    ЦП
    24
    Райан Кристи
    ПП
    9
    Доминик Соланке
    ЦФ
    26
    Энес Унал
    ЦФ
    Главный тренер
    Андони Ираола
    4-3-3
    22
    Рая
    18
    Томиясу
    6
    Габриэль
    2
    Салиба
    4
    Уайт
    41
    Райс
    5
    Парти
    8
    Эдегор
    19
    Троссард
    29
    Хаверц
    7
    Сака
    4-4-2
    42
    Траверс
    15
    Смит
    5
    Келли
    25
    Сенеси
    11
    Уаттара
    24
    Кристи
    4
    Кук
    14
    Скотт
    19
    Клюйверт
    26
    Унал
    9
    Соланке
    Остались в запасе
    Арсенал
    Борнмут
    Главный тренер
    Микель Артета
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Главный тренер
    Микель Артета
    Главный тренер
    Андони Ираола
    Статистика матча Арсенал - Борнмут
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Арсенал» против «Борнмута», 36-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 мая 2024, в 14:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Арсенал»«Борнмут»

    «Арсенал» – «Борнмут»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 мая 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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