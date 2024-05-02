Астон Вилла
02.05.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
Лига конференций, 1/2 финала
2 : 4
Матч завершен
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Олимпиакос
45+1' О. Уоткинс
52' М. Диаби
16' А. Эль-Кааби
29' А. Эль-Кааби
56' А. Эль-Кааби (П)
67' С. Хецце
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
25
Робин Ольсен
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
4
Эзри Конса
ЦЗ
17
Клеман Лангле
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
6
Дуглас Луис
ОП
7
Джон МакГинн
(К) ЦП
27
Морган Роджерс
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
31
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Олимпиакос
88
Константинос Цолакис
ВР
3
Франсиско Ортега
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
16
Давид Кармо
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
32
Сантьяго Хецце
ОП
8
Висенте Иборра
ЦП
6
Шикинью
АП
7
Константинос Фортунис
(К) АП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
56
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Астон Вилла
18
Джо Гаучи
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
3
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
69
Финли Манро
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
47
Тим Ироегбунам
ЦП
22
Николо Дзаньоло
АП
71
Омари Келлиман
АП
72
Кадан Янг
ЛВ
24
Джон Дуран
ЦФ
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
99
Атанасиос Пападудис
ВР
27
Омар Ричардс
ЛЗ
18
Куини
ПЗ
15
Сотирис Александропулос
ЦП
5
Андре Орта
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
22
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-1-1-2-2
25
Ольсен
12
Динь
4
Конса
17
Лангле
2
Кэш
6
Луис
7
МакГинн
19
Диаби
27
Роджерс
31
Бэйли
11
Уоткинс
4-1-1-2-2
88
Цолакис
23
Родиней
45
Рецос
16
Кармо
3
Ортега
32
Хецце
8
Иборра
6
Шикинью
7
Фортунис
56
Поденсе
9
Эль-Кааби
19
Диаби
47
Ироегбунам
47
Ироегбунам
19
Диаби
31
Бэйли
22
Дзаньоло
22
Дзаньоло
31
Бэйли
27
Роджерс
24
Дуран
24
Дуран
27
Роджерс
3
Ортега
27
Ричардс
27
Ричардс
3
Ортега
56
Поденсе
5
Орта
5
Орта
56
Поденсе
Остались в запасе
Астон Вилла
Олимпиакос
18
Джо Гаучи
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
3
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
69
Финли Манро
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
71
Омари Келлиман
АП
72
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Александрос Пасхалакис
ВР
99
Атанасиос Пападудис
ВР
18
Куини
ПЗ
15
Сотирис Александропулос
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
22
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Остались в запасе
18
Джо Гаучи
ВР
64
Джеймс Райт
ВР
3
Диего Карлос
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
69
Финли Манро
ЦЗ
29
Кейн Кесслер-Хейден
ПЗ
71
Омари Келлиман
АП
72
Кадан Янг
ЛВ
Остались в запасе
1
Александрос Пасхалакис
ВР
99
Атанасиос Пападудис
ВР
18
Куини
ПЗ
15
Сотирис Александропулос
ЦП
20
Жоао Карвалью
АП
22
Стеван Йоветич
ЦФ
11
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Статистика матча Астон Вилла - Олимпиакос
1
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
66
34
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Олимпиакоса», 1/2 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Олимпиакос»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Игру будет транслировать «Pari».