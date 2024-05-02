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    • «Астон Вилла» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    «Астон Вилла» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

    Астон Вилла
    02.05.2024, четверг, 22:00
    Лига конференций, 1/2 финала
    2 : 4
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Олимпиакос
    45+1' О. Уоткинс
    52' М. Диаби
    16' А. Эль-Кааби
    29' А. Эль-Кааби
    56' А. Эль-Кааби (П)
    67' С. Хецце
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Астон Вилла
    25
    Робин Ольсен
    ВР
    12
    Люка Динь
    ЛЗ
    4
    Эзри Конса
    ЦЗ
    17
    Клеман Лангле
    ЦЗ
    2
    Мэтти Кэш
    ПЗ
    6
    Дуглас Луис
    ОП
    7
    Джон МакГинн
    (К) ЦП
    27
    Морган Роджерс
    ЛВ
    19
    Мусса Диаби
    ЛВ
    11
    Олли Уоткинс
    ЦФ
    31
    Леон Бэйли
    ЦФ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Олимпиакос
    88
    Константинос Цолакис
    ВР
    3
    Франсиско Ортега
    ЛЗ
    45
    Панайотис Рецос
    ЦЗ
    16
    Давид Кармо
    ЦЗ
    23
    Родиней
    ПЗ
    32
    Сантьяго Хецце
    ОП
    8
    Висенте Иборра
    ЦП
    6
    Шикинью
    АП
    7
    Константинос Фортунис
    (К) АП
    9
    Аюб Эль-Кааби
    ЦФ
    56
    Даниэль Поденсе
    ЦФ
    Главный тренер
    Хосе Луис Мендилибар
    Астон Вилла
    18
    Джо Гаучи
    ВР
    64
    Джеймс Райт
    ВР
    3
    Диего Карлос
    ЦЗ
    14
    Пау Торрес
    ЦЗ
    69
    Финли Манро
    ЦЗ
    29
    Кейн Кесслер-Хейден
    ПЗ
    47
    Тим Ироегбунам
    ЦП
    22
    Николо Дзаньоло
    АП
    71
    Омари Келлиман
    АП
    72
    Кадан Янг
    ЛВ
    24
    Джон Дуран
    ЦФ
    Олимпиакос
    1
    Александрос Пасхалакис
    ВР
    99
    Атанасиос Пападудис
    ВР
    27
    Омар Ричардс
    ЛЗ
    18
    Куини
    ПЗ
    15
    Сотирис Александропулос
    ЦП
    5
    Андре Орта
    ЦП
    20
    Жоао Карвалью
    АП
    22
    Стеван Йоветич
    ЦФ
    11
    Юссеф Эль-Араби
    ЦФ
    4-1-1-2-2
    25
    Ольсен
    12
    Динь
    4
    Конса
    17
    Лангле
    2
    Кэш
    6
    Луис
    7
    МакГинн
    19
    Диаби
    27
    Роджерс
    31
    Бэйли
    11
    Уоткинс
    4-1-1-2-2
    88
    Цолакис
    23
    Родиней
    45
    Рецос
    16
    Кармо
    3
    Ортега
    32
    Хецце
    8
    Иборра
    6
    Шикинью
    7
    Фортунис
    56
    Поденсе
    9
    Эль-Кааби
    19
    Диаби
    47
    Ироегбунам
    47
    Ироегбунам
    19
    Диаби
    31
    Бэйли
    22
    Дзаньоло
    22
    Дзаньоло
    31
    Бэйли
    27
    Роджерс
    24
    Дуран
    24
    Дуран
    27
    Роджерс
    3
    Ортега
    27
    Ричардс
    27
    Ричардс
    3
    Ортега
    56
    Поденсе
    5
    Орта
    5
    Орта
    56
    Поденсе
    Остались в запасе
    Астон Вилла
    Олимпиакос
    18
    Джо Гаучи
    ВР
    64
    Джеймс Райт
    ВР
    3
    Диего Карлос
    ЦЗ
    14
    Пау Торрес
    ЦЗ
    69
    Финли Манро
    ЦЗ
    29
    Кейн Кесслер-Хейден
    ПЗ
    71
    Омари Келлиман
    АП
    72
    Кадан Янг
    ЛВ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    1
    Александрос Пасхалакис
    ВР
    99
    Атанасиос Пападудис
    ВР
    18
    Куини
    ПЗ
    15
    Сотирис Александропулос
    ЦП
    20
    Жоао Карвалью
    АП
    22
    Стеван Йоветич
    ЦФ
    11
    Юссеф Эль-Араби
    ЦФ
    Главный тренер
    Хосе Луис Мендилибар
    Остались в запасе
    18
    Джо Гаучи
    ВР
    64
    Джеймс Райт
    ВР
    3
    Диего Карлос
    ЦЗ
    14
    Пау Торрес
    ЦЗ
    69
    Финли Манро
    ЦЗ
    29
    Кейн Кесслер-Хейден
    ПЗ
    71
    Омари Келлиман
    АП
    72
    Кадан Янг
    ЛВ
    Остались в запасе
    1
    Александрос Пасхалакис
    ВР
    99
    Атанасиос Пападудис
    ВР
    18
    Куини
    ПЗ
    15
    Сотирис Александропулос
    ЦП
    20
    Жоао Карвалью
    АП
    22
    Стеван Йоветич
    ЦФ
    11
    Юссеф Эль-Араби
    ЦФ
    Главный тренер
    Унаи Эмери
    Главный тренер
    Хосе Луис Мендилибар
    Статистика матча Астон Вилла - Олимпиакос
    1
    1
    Всего ударов по воротам
    17
    8
    Удары в створ
    7
    5
    Владение мячом %
    66
    34
    Желтые карточки
    1
    1
    Угловые удары
    6
    4
    Нарушения
    10
    8
    Офсайды
    0
    4
    Количество передач
    508
    267
    Сейвы
    1
    5
    Точность передач %
    88
    73
    Удары мимо ворот
    5
    2
    Блокированные удары
    5
    1
    Удары из пределов штрафной
    10
    4
    Удары из-за пределов штрафной
    7
    4
    xG (ожидаемые голы)
    1.44
    1.26
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Астон Вилла» против «Олимпиакоса», 1/2 финала Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Астон Вилла» – «Олимпиакос»

    «Астон Вилла» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2024

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    «Астон Вилла» – «Олимпиакос»: прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций, 2 мая
    Источник: «Бомбардир»

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    02.05.2024 10:34
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