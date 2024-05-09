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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Олимпиакос - Астон Вилла
Олимпиакос - Астон Вилла: обзор матча 09 мая 2024
Олимпиакос
09.05.2024, четверг, 22:00
Лига конференций, 1/2 финала
2 : 0
Первый матч – 4 : 2
Завершен
Астон Вилла
10'
А. Эль-Кааби
78'
А. Эль-Кааби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - Астон Вилла
89'
Желтая карточка
Д. Дуран
86'
Замена
Ф. Манро
️️️️
Л. Динь
86'
Замена
К. Кесслер-Хейден
️️️️
М. Кэш
ГОЛ! 2:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
К. Цолакис
78'
73'
Желтая карточка
Т. Ироегбунам
Замена
А. Орта
️️️️
В. Иборра
73'
Желтая карточка
Куини
68'
65'
Замена
Т. Ироегбунам
️️️️
Д. Карлос
Замена
Г. Масурас
️️️️
Д. Поденсе
64'
58'
Замена
Д. Дуран
️️️️
М. Диаби
Желтая карточка
Д. Поденсе
53'
45'
+5
Желтая карточка
Д. Луис
Желтая карточка
Родиней
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
Куини
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
6
Давид Карму
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЛВ
32
Сантьяго Хецце
ОП
17
Куини
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
7
Константинос Фортунис
(К)
АП
22
Шикинью
АП
23
Родиней
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
12
Дуглас Луис
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
7
Джон МакГинн
(К)
ЦП
15
Эзри Конса
ЦП
14
Пау Торрес
АП
2
Мэтти Кэш
ЦФ
11
Олли Уоткинс
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
65
A. Androutsos
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЦЗ
9
Стеван Йоветич
ПЗ
5
Андреас Ндой
ПЗ
31
Атанасиос Пападудис
ОП
6
Андре Орта
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Астон Вилла
46
Джо Гаучи
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Финли Манро
ЦЗ
26
Омари Келлиман
ЦЗ
42
Тим Ироегбунам
ЦЗ
22
Джон Дуран
ПЗ
12
Кадан Янг
ЛВ
20
Кейн Кесслер-Хейден
ОП
1
Робин Ольсен
ЦП
1-2-1-3-3
19
Цолакис
6
Карму
32
Хецце
17
Куини
10
Иборра
45
Рецос
22
Шикинью
7
Фортунис
9
Эль-Кааби
11
Поденсе
23
Родиней
3-2-2-3
1
Мартинес
12
Луис
34
Карлос
12
Динь
7
МакГинн
15
Конса
14
Торрес
19
Диаби
17
Бэйли
11
Уоткинс
2
Кэш
11
Поденсе
7
Масурас
7
Масурас
11
Поденсе
10
Иборра
6
Орта
6
Орта
10
Иборра
12
Динь
26
Манро
26
Манро
12
Динь
34
Карлос
42
Ироегбунам
42
Ироегбунам
34
Карлос
19
Диаби
22
Дуран
22
Дуран
19
Диаби
2
Кэш
20
Кесслер-Хейден
20
Кесслер-Хейден
2
Кэш
Остались в запасе
Олимпиакос
Астон Вилла
65
A. Androutsos
ЦЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
9
Стеван Йоветич
ПЗ
5
Андреас Ндой
ПЗ
31
Атанасиос Пападудис
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
46
Джо Гаучи
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Омари Келлиман
ЦЗ
1
Робин Ольсен
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
65
A. Androutsos
ЦЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
9
Стеван Йоветич
ПЗ
5
Андреас Ндой
ПЗ
31
Атанасиос Пападудис
ОП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Остались в запасе
46
Джо Гаучи
ВР
20
Трэвис Паттерсон
ЛЗ
2
Клеман Лангле
ЦЗ
26
Омари Келлиман
ЦЗ
1
Робин Ольсен
ЦП
12
Кадан Янг
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Олимпиакос - Астон Вилла
3
3
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
0
9
Нарушения
10
7
Офсайды
7
1
Количество передач
204
567
Сейвы
4
3
Точность передач %
68
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
7
xG (ожидаемые голы)
1.23
1.14
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1 : 1
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0 : 0
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Астон Вилла
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Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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