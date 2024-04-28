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    • «Тоттенхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    «Тоттенхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    Тоттенхэм
    28.04.2024, воскресенье, 16:00
    Англия. Премьер-лига, 35 тур
    0 : 3
    Перерыв 45‘
    Смотреть трансляцию
    П1
    50
    Х
    22
    П2
    1.03
    Реклама, 18+
    Арсенал
    15' П. Хейбьерг (АГ)
    27' Б. Сака
    38' К. Хаверц
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Тоттенхэм
    13
    Гульельмо Викарио
    ВР
    33
    Бен Дэвис
    ЛЗ
    17
    Кристиан Ромеро
    ЦЗ
    37
    Мики ван де Вен
    ЦЗ
    23
    Педро Порро
    ПЗ
    30
    Родриго Бентанкур
    ЦП
    5
    Пьер-Эмиль Хейбьерг
    ЦП
    10
    Джеймс Мэддисон
    АП
    7
    Хын-Мин Сон
    (К) ЛВ
    21
    Деян Кулушевски
    ПВ
    16
    Тимо Вернер
    ЦФ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Арсенал
    22
    Давид Рая
    ВР
    4
    Бен Уайт
    ЦЗ
    2
    Вильям Салиба
    ЦЗ
    6
    Габриэль
    ЦЗ
    18
    Такехиро Томиясу
    ПЗ
    41
    Деклан Райс
    ОП
    5
    Томас Парти
    ЦП
    8
    Мартин Эдегор
    (К) АП
    19
    Леандро Троссард
    ЛВ
    7
    Букайо Сака
    ПВ
    29
    Кай Хаверц
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Тоттенхэм
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    8
    Ив Биссума
    ЦП
    29
    Папе Сарр
    ЦП
    18
    Джовани Ло Чельсо
    АП
    22
    Бреннан Джонсон
    ЛВ
    11
    Брайан Хиль
    ЛВ
    9
    Ришарлисон
    ЦФ
    Арсенал
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    11
    Габриэль Мартинелли
    ЛВ
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    4-2-3-1
    13
    Викарио
    33
    Дэвис
    17
    Ромеро
    37
    ван де Вен
    23
    Порро
    30
    Бентанкур
    5
    Хейбьерг
    7
    Сон
    10
    Мэддисон
    21
    Кулушевски
    16
    Вернер
    4-1-1-3-1
    22
    Рая
    18
    Томиясу
    2
    Салиба
    6
    Габриэль
    4
    Уайт
    41
    Райс
    5
    Парти
    7
    Сака
    8
    Эдегор
    19
    Троссард
    29
    Хаверц
    16
    Вернер
    22
    Джонсон
    22
    Джонсон
    16
    Вернер
    Остались в запасе
    Тоттенхэм
    Арсенал
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    8
    Ив Биссума
    ЦП
    29
    Папе Сарр
    ЦП
    18
    Джовани Ло Чельсо
    АП
    11
    Брайан Хиль
    ЛВ
    9
    Ришарлисон
    ЦФ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    11
    Габриэль Мартинелли
    ЛВ
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    Главный тренер
    Микель Артета
    Остались в запасе
    40
    Брэндон Остин
    ВР
    6
    Раду Дрэгушин
    ЦЗ
    12
    Эмерсон
    ПЗ
    8
    Ив Биссума
    ЦП
    29
    Папе Сарр
    ЦП
    18
    Джовани Ло Чельсо
    АП
    11
    Брайан Хиль
    ЛВ
    9
    Ришарлисон
    ЦФ
    Остались в запасе
    1
    Аарон Рэмсдейл
    ВР
    35
    Александр Зинченко
    ЛЗ
    15
    Якуб Кивиор
    ЦЗ
    20
    Жоржиньо
    ЦП
    10
    Эмиль Смит-Роу
    АП
    21
    Фабиу Виейра
    ПП
    11
    Габриэль Мартинелли
    ЛВ
    9
    Габриэль Жезус
    ЦФ
    14
    Эдвард Нкетиа
    ЦФ
    Главный тренер
    Анге Постекоглу
    Главный тренер
    Микель Артета
    Статистика матча Тоттенхэм - Арсенал
    Всего ударов по воротам
    8
    4
    Удары в створ
    0
    2
    Владение мячом %
    72
    28
    Угловые удары
    5
    2
    Нарушения
    4
    7
    Офсайды
    1
    2
    Количество передач
    344
    137
    Точность передач %
    90
    75
    Удары мимо ворот
    4
    0
    Блокированные удары
    4
    2
    Удары из пределов штрафной
    5
    3
    Удары из-за пределов штрафной
    3
    1
    xG (ожидаемые голы)
    0.9
    0.7
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» против «Арсенала», 35-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Арсенал»

    «Тоттенхэм» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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