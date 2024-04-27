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    • «Лейпциг» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    «Лейпциг» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    РБ Лейпциг
    27.04.2024, суббота, 16:30
    Германия. Бундеслига, 31 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    1.55
    Х
    4.9
    П2
    5.4
    Реклама, 18+
    Боруссия Д
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    РБ Лейпциг
    1
    Петер Гулачи
    ВР
    22
    Давид Раум
    ЛЗ
    23
    Кастелло Люкеба
    ЦЗ
    4
    Вилли Орбан
    ЦЗ
    39
    Бенджамин Хенрикс
    ПЗ
    20
    Хави Симонс
    ЦП
    7
    Дани Ольмо
    ЦП
    24
    Ксавер Шлагер
    ЦП
    8
    Амаду Айдара
    ЦП
    17
    Луа Опенда
    ЦФ
    30
    Беньямин Шешко
    ЦФ
    Главный тренер
    Марко Розе
    Боруссия Д
    1
    Грегор Кобель
    ВР
    22
    Мариус Вольф
    ЛЗ
    15
    Матс Хуммельс
    ЦЗ
    4
    Нико Шлоттербек
    ЦЗ
    26
    Юлиан Рюэрсон
    ПЗ
    10
    Джейми Байноу-Гиттенс
    ЛП
    19
    Юлиан Брандт
    ЦП
    20
    Марсель Забитцер
    ЦП
    23
    Феликс Нмеча
    ЦП
    10
    Марко Ройс
    ПП
    14
    Никлас Фуллкруг
    ЦФ
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    4-4-2
    1
    Гулачи
    22
    Раум
    23
    Люкеба
    4
    Орбан
    39
    Хенрикс
    20
    Симонс
    24
    Шлагер
    8
    Айдара
    7
    Ольмо
    30
    Шешко
    17
    Опенда
    4-5-1
    1
    Кобель
    26
    Рюэрсон
    15
    Хуммельс
    4
    Шлоттербек
    22
    Вольф
    10
    Ройс
    19
    Брандт
    20
    Забитцер
    23
    Нмеча
    10
    Байноу-Гиттенс
    14
    Фуллкруг
    Остались в запасе
    РБ Лейпциг
    Боруссия Д
    Главный тренер
    Марко Розе
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Главный тренер
    Марко Розе
    Главный тренер
    Эдин Терзич
    Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Боруссии Д», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Боруссия»

    «Лейпциг» – «Боруссия Д»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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