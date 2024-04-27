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Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Боруссии Д», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Боруссия»