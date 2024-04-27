РБ Лейпциг
27.04.2024, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.55
Х
4.9
П2
5.4
Реклама, 18+
Боруссия Д
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
РБ Лейпциг
1
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
20
Хави Симонс
ЦП
7
Дани Ольмо
ЦП
24
Ксавер Шлагер
ЦП
8
Амаду Айдара
ЦП
17
Луа Опенда
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Мариус Вольф
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
10
Джейми Байноу-Гиттенс
ЛП
19
Юлиан Брандт
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
23
Феликс Нмеча
ЦП
10
Марко Ройс
ПП
14
Никлас Фуллкруг
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
4-4-2
1
Гулачи
22
Раум
23
Люкеба
4
Орбан
39
Хенрикс
20
Симонс
24
Шлагер
8
Айдара
7
Ольмо
30
Шешко
17
Опенда
4-5-1
1
Кобель
26
Рюэрсон
15
Хуммельс
4
Шлоттербек
22
Вольф
10
Ройс
19
Брандт
20
Забитцер
23
Нмеча
10
Байноу-Гиттенс
14
Фуллкруг
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Боруссия Д
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Эдин Терзич
Статистика матча РБ Лейпциг - Боруссия Д
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Лейпциг» против «Боруссии Д», 31-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 апреля 2024, в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лейпциг» – «Боруссия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Игру будет транслировать «Pari».