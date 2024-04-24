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    • «Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    «Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Эвертон
    24.04.2024, среда, 22:00
    Англия. Премьер-лига, 29 тур
    - : -
    Не начался
    Смотреть трансляцию
    П1
    7.2
    Х
    5
    П2
    1.44
    Реклама, 18+
    Ливерпуль
    Составы команд
    Стартовые составы
    Расстановка
    Предварительные составы по версии «Бомбардира»
    Эвертон
    1
    Джордан Пикфорд
    ВР
    19
    Виталий Миколенко
    ЛЗ
    32
    Джеррэд Брэнтуэйт
    ЦЗ
    6
    Джеймс Тарковски
    ЦЗ
    18
    Эшли Янг
    ПЗ
    7
    Дуайт Макнил
    ЛП
    21
    Андре Гомеш
    ЦП
    27
    Идрисса Гуйе
    ЦП
    16
    Абдулайе Дукуре
    ЦП
    11
    Джек Харрисон
    ПП
    9
    Доминик Калверт-Льюин
    ЦФ
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Ливерпуль
    1
    Алиссон
    ВР
    26
    Эндрю Робертсон
    ЛЗ
    4
    Вирджил ван Дейк
    ЦЗ
    78
    Джарел Куанса
    ЦЗ
    66
    Трент Александер-Арнольд
    ПЗ
    19
    Харви Эллиот
    ЦП
    38
    Райан Гравенберх
    ЦП
    3
    Ватару Эндо
    ЦП
    20
    Диогу Жота
    ЦФ
    18
    Коди Гакпо
    ЦФ
    7
    Луис Диас
    ЦФ
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    4-5-1
    1
    Пикфорд
    19
    Миколенко
    32
    Брэнтуэйт
    6
    Тарковски
    18
    Янг
    7
    Макнил
    21
    Гомеш
    27
    Гуйе
    16
    Дукуре
    11
    Харрисон
    9
    Калверт-Льюин
    4-3-3
    1
    Алиссон
    66
    Александер-Арнольд
    4
    ван Дейк
    78
    Куанса
    26
    Робертсон
    19
    Эллиот
    38
    Гравенберх
    3
    Эндо
    7
    Диас
    18
    Гакпо
    20
    Жота
    Остались в запасе
    Эвертон
    Ливерпуль
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Главный тренер
    Шон Дайч
    Главный тренер
    Юрген Клопп
    Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
    Всего ударов по воротам
    0
    0
    Удары в створ
    0
    0
    Владение мячом %
    0
    0
    Красные карточки
    0
    0
    Желтые карточки
    0
    0
    Угловые удары
    0
    0
    Нарушения
    0
    0
    Офсайды
    0
    0
    Количество передач
    0
    0
    Сейвы
    0
    0
    Точность передач %
    0
    0
    Удары мимо ворот
    0
    0
    Блокированные удары
    0
    0
    Удары из пределов штрафной
    0
    0
    Удары из-за пределов штрафной
    0
    0
    xG (ожидаемые голы)
    0
    0
    Показать полную статистику

    Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Ливерпуля», 29-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эвертон» – «Ливерпуль»

    «Эвертон» – «Ливерпуль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

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    Источник: «Бомбардир»

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