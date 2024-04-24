Эвертон
24.04.2024, среда, 22:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Англия. Премьер-лига, 29 тур
- : -
Не начался
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П1
7.2
Х
5
П2
1.44
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Ливерпуль
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
19
Виталий Миколенко
ЛЗ
32
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
18
Эшли Янг
ПЗ
7
Дуайт Макнил
ЛП
21
Андре Гомеш
ЦП
27
Идрисса Гуйе
ЦП
16
Абдулайе Дукуре
ЦП
11
Джек Харрисон
ПП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
26
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
78
Джарел Куанса
ЦЗ
66
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
19
Харви Эллиот
ЦП
38
Райан Гравенберх
ЦП
3
Ватару Эндо
ЦП
20
Диогу Жота
ЦФ
18
Коди Гакпо
ЦФ
7
Луис Диас
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
4-5-1
1
Пикфорд
19
Миколенко
32
Брэнтуэйт
6
Тарковски
18
Янг
7
Макнил
21
Гомеш
27
Гуйе
16
Дукуре
11
Харрисон
9
Калверт-Льюин
4-3-3
1
Алиссон
66
Александер-Арнольд
4
ван Дейк
78
Куанса
26
Робертсон
19
Эллиот
38
Гравенберх
3
Эндо
7
Диас
18
Гакпо
20
Жота
Остались в запасе
Эвертон
Ливерпуль
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Эвертон» против «Ливерпуля», 29-й тур АПЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
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