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    • «Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    «Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Нефтехимик
    24.04.2024, среда, 18:00
    Россия. Первая лига, 29 тур
    1 : 2
    Матч завершен
    Смотреть трансляцию
    Шинник
    11' М. Петров
    82' Д. Самойлов
    Составы команд
    Стартовые составы
    Запасные игроки
    Расстановка
    Нефтехимик
    31
    Сергей Ещенко
    ВР
    16
    Максим Шоркин
    ЦЗ
    4
    Алексей Бердников
    ЦЗ
    3
    Данил Сагуткин
    ЦЗ
    73
    Максим Петров
    ЦП
    8
    Денис Талалай
    ЦП
    2
    Марат Ситдиков
    ЦП
    99
    Данила Емельянов
    ЦП
    90
    Константин Шильцов
    АП
    78
    Данил Липовой
    ЛВ
    91
    Рашид Магомедов
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Шинник
    56
    Александр Довбня
    ВР
    53
    Никита Котин
    ЦЗ
    59
    Бен Загре
    ЦЗ
    77
    Эдуард Валиахметов
    ПЗ
    92
    Роман Емельянов
    ОП
    38
    Василий Алейников
    ОП
    3
    Максим Поляков
    ЦП
    5
    Вячеслав Зинков
    ЦП
    11
    Владислав Саусь
    АП
    61
    Артем Малахов
    ПВ
    21
    Игорь Андреев
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Нефтехимик
    1
    Андрей Голубев
    ВР
    77
    Павел Котов
    ЛЗ
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    21
    Вагиз Галиулин
    ЛП
    9
    Кирилл Морозов
    ОП
    7
    Султан Джамилов
    ЛВ
    10
    Константин Базелюк
    ЦФ
    11
    Артем Котик
    ЦФ
    14
    Матвей Першин
    ЦФ
    Шинник
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    13
    Андрей Семенов
    ЛЗ
    4
    Глеб Якушевич
    ЦЗ
    15
    Дмитрий Самойлов
    ЦП
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    9
    Эльдар Низамутдинов
    ЦФ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    3-4-2-1
    31
    Ещенко
    16
    Шоркин
    4
    Бердников
    3
    Сагуткин
    73
    Петров
    2
    Ситдиков
    99
    Емельянов
    8
    Талалай
    78
    Липовой
    90
    Шильцов
    91
    Магомедов
    3-2-2-2-1
    56
    Довбня
    77
    Валиахметов
    59
    Загре
    53
    Котин
    92
    Емельянов
    38
    Алейников
    3
    Поляков
    5
    Зинков
    61
    Малахов
    11
    Саусь
    21
    Андреев
    99
    Емельянов
    77
    Котов
    77
    Котов
    99
    Емельянов
    78
    Липовой
    21
    Галиулин
    21
    Галиулин
    78
    Липовой
    8
    Талалай
    9
    Морозов
    9
    Морозов
    8
    Талалай
    91
    Магомедов
    7
    Джамилов
    7
    Джамилов
    91
    Магомедов
    90
    Шильцов
    14
    Першин
    14
    Першин
    90
    Шильцов
    3
    Поляков
    13
    Семенов
    13
    Семенов
    3
    Поляков
    11
    Саусь
    4
    Якушевич
    4
    Якушевич
    11
    Саусь
    92
    Емельянов
    15
    Самойлов
    15
    Самойлов
    92
    Емельянов
    21
    Андреев
    9
    Низамутдинов
    9
    Низамутдинов
    21
    Андреев
    Остались в запасе
    Нефтехимик
    Шинник
    1
    Андрей Голубев
    ВР
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    10
    Константин Базелюк
    ЦФ
    11
    Артем Котик
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Остались в запасе
    1
    Андрей Голубев
    ВР
    24
    Александр Кахидзе
    ПЗ
    10
    Константин Базелюк
    ЦФ
    11
    Артем Котик
    ЦФ
    Остались в запасе
    75
    Денис Вамбольт
    ВР
    76
    Данила Сухомлинов
    АП
    34
    Павел Кузнецов
    ЛВ
    18
    Михаил Яковлев
    ЛВ
    19
    Илья Рубцов
    ЦФ
    Главный тренер
    Кирилл Новиков
    Главный тренер
    Дмитрий Черышев
    Статистика матча Нефтехимик - Шинник
    1
    2
    Желтые карточки
    1
    2

    Смотреть прямую трансляцию матча «Нефтехимик» против «Шинник», 29-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля 2024, в 18:00 по московскому времени.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нефтехимик» – «Шинник»

    «Нефтехимик» – «Шинник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2024

    Источник: «Бомбардир»

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