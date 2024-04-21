Реал
21.04.2024, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Перерыв 45‘
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П1
2.25
Х
3.2
П2
3.75
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Барселона
18' Винисиус (П)
6' А. Кристенсен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
12
Эдуардо Камавинга
ЛЗ
18
Орельен Чуамени
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
17
Лукас
ПЗ
8
Тони Кроос
ОП
15
Федерико Вальверде
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
5
Джуд Беллингем
АП
7
Винисиус
ЦФ
11
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Жоау Канселу
ЛЗ
33
Пау Кубарси
ЦЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ПЗ
15
Андреас Кристенсен
ОП
22
Илкай Гюндоган
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Рафинья
ЛФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
27
Ламин Ямаль
РФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Реал
25
Кепа
ВР
39
Марио де Луис
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
14
Хоселу
ЦФ
Барселона
13
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
18
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Педри
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
14
Жоау Феликс
ЦФ
19
Витор Роке
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Лунин
12
Камавинга
18
Чуамени
22
Рюдигер
17
Лукас
8
Кроос
15
Вальверде
10
Модрич
5
Беллингем
11
Родриго
7
Винисиус
4-1-2-3
1
тер Стеген
23
Кунде
33
Кубарси
4
Араухо
2
Канселу
15
Кристенсен
22
Гюндоган
21
де Йонг
27
Ямаль
9
Левандовски
11
Рафинья
21
де Йонг
8
Педри
8
Педри
21
де Йонг
Остались в запасе
Реал
Барселона
25
Кепа
ВР
39
Марио де Луис
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
14
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
18
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
14
Жоау Феликс
ЦФ
19
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
25
Кепа
ВР
39
Марио де Луис
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
20
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
2
Даниэль Карвахаль
ПЗ
19
Даниэль Себальос
ЦП
24
Арда Гюлер
АП
21
Браим Диас
АП
14
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
13
Иньяки Пенья
ВР
31
Диего Кочен
ВР
17
Маркос Алонсо
ЛЗ
5
Иньиго Мартинес
ЦЗ
39
Эктор Форт
ПЗ
20
Серхи Роберто
ПЗ
18
Ориоль Ромеу
ЦП
16
Фермин Лопес
ЦП
7
Ферран Торрес
ПВ
14
Жоау Феликс
ЦФ
19
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Реал - Барселона
1
Всего ударов по воротам
6
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
1
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Реал» против «Барселона», 32-й тур Ла Лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля 2024, в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Барселона»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Игру будет транслировать «Pari».