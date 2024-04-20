Ленинградец
20.04.2024, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 28 тур
Россия. Первая лига, 28 тур
- : -
Не начался
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П1
2.18
Х
3.15
П2
3.6
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Сокол
Статистика матча Ленинградец - Сокол
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Ленинградец» против «Сокола», 28-й тур ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 апреля 2024, в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ленинградец» – «Сокол»
- Матч будет транслировать «Pari».